DDL ZAN: Sbrollini, PD ha gettato la maschera, triste andare allo scontro su temi civili

“In questi mesi Italia Viva ha fatto di tutto per approvare il ddl Zan: da parte nostra non è mai mancato un voto favorevole e siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a tutte le sedute in commissione giustizia. E’ triste da dire ma se oggi si andasse allo scontro in Aula proprio per dare al paese una legge che tutela le vittime di violenze omotransfobiche sarebbe il fallimento delle politiche civili del Partito Democratico. Chi voleva affossare la legge ha finalmente gettato la maschera e fa correre dritto questo testo verso le paludi viscose dei voti segreti dell’Aula. E’ rimasto un piccolo spazio di tempo per tornare indietro, un minuto di tempo supplementare per trovare ancora una possibile intesa, sfruttiamolo”. Lo dichiara Daniela Sbrollini. Senatrice e responsabile Cultura di Italia Viva.