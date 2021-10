Cresce l’attesa per CioccolandoVi 2021

La grande festa del miglior cioccolato dal 22 al 24 ottobre nel centro storico di Vicenza

Ottobre per Vicenza vuol dire CioccolandoVi, tre giorni in cui gustarsi del buon cioccolato in ogni forma e gusto. E quest’anno l’attesa non sarà delusa come avvenne lo scorso ottobre, quando a causa della situazione della pandemia da Covid, non fu possibile organizzare l’evento. Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre prossimi sarà, invece, possibile passeggiare tra gli stand ricchi di squisitezze, che verranno allestiti in piazza dei Signori e in piazza Garibaldi.

L’evento è organizzato da Confcommercio Vicenza, in collaborazione con il Comune di Vicenza e lo sponsor 50&Più Vicenza, e la notizia che CioccolandoVi 2021 si farà sta facendo crescere l’entusiasmo tra gli appassionati del cioccolato di qualità. Nelle prime settimane di lancio dell’evento sui social sono più di 380mila le persone che hanno visualizzato il post, grazie alla condivisione dell’evento, ai tag agli amici e ai commenti. Leggendo soprattutto questi ultimi, si ha stima che saranno in molti, soprattutto dalle altre città del Veneto, della Lombardia e Trentino, a venire a Vicenza per CioccolandoVi 2021, cogliendo l’occasione non solo per cedere al “cibo degli dei”, ma anche per visitare la città e il suo centro storico. Da qui la conferma che il buon cioccolato dei maestri cioccolatieri, anche quest’anno presenti numerosi alla manifestazione, fa bene davvero: all’umore, ai palati più esigenti e anche alla nostra città.

www.cioccolandovi.it

IL DIRETTORE Ernesto Boschiero

Tra gli stand si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di: praline; tavolette al cioccolato al latte, fondente e aromatizzato; cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana; frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, gianduia, tartufi, cuneesi; e ancora: cioccolato caldo da bere, nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.