CPVeneto: quattro corsi gratuiti per le imprese

Accesso al credito, digitalizzazione e innovazione dei processi organizzativi i temi in programma.

Per tutti, iscrizioni entro il 28 ottobre

Quattro nuovi percorsi di formazione gratuiti rivolti alle aziende, per aiutarle ad accrescere le competenze interne in aree oggi sempre più strategiche per la competitività, come la digitalizzazione, l’innovazione di prodotto e dei processi organizzativi e l’accesso al credito. A organizzarli è la Fondazione Centro Produttività Veneto, con il finanziamento della Regione del Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo.

Si comincia giovedì 28 ottobre con un corso di 4 ore – dalle 9.00 alle 13.00 – sugli “Strumenti per migliorare l’accesso al credito e ai finanziamenti: rendicontazione integrata e rating di legalità”. Durante l’incontro saranno fornite informazioni utili a migliorare la capacità delle aziende di “raccontare la propria realtà” al sistema del credito, fornendo una visione complessiva dei propri punti di forza ed evidenziando la relazione tra strategia, performance finanziarie e contesto sociale, ambientale ed economico all’interno del quale opera l’organizzazione, con l’obiettivo di migliorare così le possibilità di erogazione del credito e le condizioni proposte.

Si compone invece di 5 incontri, dal 20 novembre al 18 dicembre, il corso base su “Progettare con Rhinoceros”, rivolto in particolare agli operatori delle piccole e micro aziende interessati ad imparare a progettare in 2D e in 3D, una competenza sempre più indispensabile anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti.

È dedicato invece alla digitalizzazione il percorso su “La vendita e il digital. Il kit per digital e sales per le piccole aziende”, composto da 4 incontri in programma dal 25 novembre al 16 dicembre, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti di base aumentare le vendite utilizzando gli strumenti digitali (dunque l’e-commerce, ma anche le campagne promozionali online a supporto di questo canale di vendita) e il CRM.

Infine, dal 29 novembre al 13 dicembre si svolgerà il percorso “Competenze per guidare il cambiamento”, anche questo strutturato in 4 incontri, che si propone di sviluppare in azienda le competenze trasversali necessarie per implementare un’efficace ed efficiente gestione dei processi di cambiamento.

Tutti i corsi sono gratuiti, previa iscrizione entro giovedì 28 ottobre. Per informazioni e adesioni: www.cpv.org o zampieri@cpv.org.