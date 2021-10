Consorzio Colli Berici e Vicenza: Gustus a Vicenza, due giorni con i vini e i sapori del territorio

Il 23 e 24 ottobre i vini dei Colli Berici, Vicenza e Gambellara protagonisti al Conservatorio di Vicenza. Domenica in abbinamento i piatti de La Peca**

L’undicesima edizione di Gustus – Vini e Sapori di Vicenza arriva sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza. Un fine settimana da ascoltare e degustare tra banchi d’assaggio dei produttori delle DOC Colli Berici, Vicenza e Gambellara, assaggi di cucina del territorio e buona musica suonata dagli studenti del Conservatorio. Domenica 24 ottobre ad accompagnare i vini in degustazione saranno addirittura le creazioni di Nicola Portinari de La Peca, ristorante due stelle Michelin di Lonigo, a base di prodotti stagionali.

Sempre domenica alle 17.30 è in calendario una masterclass con focus sui Bianchi vicentini: calcare vs basalto, che andrà a indagare l’influenza del terroir sui vini prodotti nella zona, con la moderazione di Gianpaolo Giacobbo di Slow Wine. Già sold out invece l’approfondimento di sabato con il giornalista Antonio Paolini, che condurrà Taglio o purezza? Identità a confronto, dove i vini rossi prodotti sui Colli Berici saranno degustati insieme ad altri provenienti da diverse parti del mondo.

La rassegna sarà un’occasione per incontrare 25 produttori di aziende dei Colli Berici, Vicenza e Gambellara che, nel suggestivo chiostro del Conservatorio, racconteranno i loro vini e le loro storie. Proposte in degustazione ci saranno oltre 100 etichette, tra gli autoctoni Tai Rosso e Garganega, i bianchi Pinot Grigio e Sauvignon e i grandi rossi a base di Cabernet, Merlot e Carménère. Quest’anno l’organizzazione di Gustus al Conservatorio avrà anche una finalità benefica: finanziare il restauro di un affresco all’interno dell’edificio, custodito nella Sala Concerti Marcella Pobbe.

I banchi d’assaggio di Gustus saranno aperti al pubblico dalle 17.00 alle 22.00 di sabato 23 e dalle 17.00 alle 21.00 di domenica 24 ottobre. L’ingresso sarà regolamentato secondo le normative previste per la sicurezza sanitaria anti-Covid e si potrà accedere solo previa esibizione del green pass o CDC pass.

I biglietti in prevendita si trovano sul sito gustus.stradavinicolliberici.it.

INFO IN BREVE | Gustus – Vini e Sapori di Vicenza 2021

Quando: sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021

Dove: Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” in Contra’ San Domenico 33, Vicenza

Orari: Sabato dalle 17.00 alle 22.00 e domenica dalle 17.00 alle 21.00

Biglietti: comprendono calice, coupon per degustazioni libere e un piatto di tipicità gastronomiche. € 20 per l’intero e di € 15 per il ridotto, riservato a tutti coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita e per i Soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar.

Info: gustus.stradavinicolliberici.it

L’evento vedrà il supporto operativo e la collaborazione delle seguenti strutture: AIS Veneto per la parte enologica e di Euro3plast Plust, Giovani Leoni, Salumificio dei Castelli, Morato Pane, ristorante La Peca, per la parte logistica e dei prodotti alimentari.

Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza raggruppa oggi ventisei soci provenienti da tutta la provincia. La produzione, che per l’annata 2020 si è assestata sui 1.770.000 bottiglie per la DOC Colli Berici e 410.000 bottiglie per la DOC Vicenza, vede una netta prevalenza dei vini a bacca rossa. I vitigni più coltivati sono Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Tai Rosso, mentre tra i bianchi troviamo Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Garganega e Chardonnay.