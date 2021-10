Confartigianato: imprenditori al lavoro da oltre 40 anni

Confartigianato dal Mandamento di Vicenza: un grazie pubblico agli imprenditori al lavoro da oltre 40 anni

Si è svolta in Fiera a Vicenza (ieri sera, 29 ottobre) la cerimonia di consegna del “Premio Fedeltà Associativa 2021” promosso dal Mandamento di Vicenza, un riconoscimento a quegli artigiani che sono in attività da oltre 40 anni e che per lo stesso periodo di tempo hanno deciso di avere Confartigianato accanto nel loro cammino imprenditoriale.

Palpabile l’emozione de quasi 60 premiati (quelli del 2021 a cui si sono aggiunti quelli del 2020, ndr) perché non capita tutti i giorni di ricevere un riconoscimento direttamente dalle mani del Sindaco del comune dove ha sede l’azienda.

“Nel Mandamento di Vicenza sono attive 7.358 aziende artigiane (pari al 25.5% del totale imprese) che occupano 18.867 addetti (ovvero il 15,6% del totale occupati).

Questi momenti associativi rappresentano quindi occasioni preziose per far conoscere alla società civile, e alle istituzioni, la laboriosità di queste imprese che nel corso degli anni hanno saputo creare ricchezza per sé, per i loro collaboratori e per il territorio in cui operano”, commenta il presidente del Mandamento, Maurizio Facco, che assieme ai componenti di giunta mandamentale ha voluto fortemente questa premiazione essendo saltata l’edizione 2019 a causa della pandemia da Covid19.

L’appuntamento in Fiera è stato perciò un momento sentito e coinvolgente, reso ancora più solenne dalla presenza di numerosi sindaci. A nome di tutti i colleghi è intervenuto Matteo Celebron, in delega del Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che si è detto orgoglioso di ospitare nel proprio Comune l’appuntamento annuale di Confartigianato Imprese Vicenza.

“Il premio di Confartigianato a 60 artigiani che operano da 40 anni nel Vicentino è un riconoscimento a cui l’amministrazione comunale si associa con grande ammirazione – ha commentato Celebron-. Il tessuto produttivo costituito dalle imprese, in particolare quelle artigiane, rappresenta infatti l’identità più profonda del nostro territorio. E’ la nostra storia. Ed è per questo che nei lunghi mesi funestati dalla pandemia il Comune ha cercato ogni strada per stare vicino a questo mondo, consapevole che le difficoltà degli artigiani e dei piccoli imprenditori corrispondono alle difficoltà di un’intera comunità. Ora che registriamo i primi segnali della ripresa, la tenacia e i sacrifici di chi ha saputo portare avanti la propria attività per quattro decenni sono il miglior esempio a cui guardare per ripartire”.

Non hanno voluto mancare all’appuntamento il Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion, e alcuni componenti della giunta esecutiva. E proprio il presidente, nel ringraziare le imprese quale esempio di continuità, ha evidenziato la caratteristica principale di questi imprenditori: la tenacia, che ha permesso loro di superare difficoltà, ostacoli ed imprevisti, affidandosi alle proprie capacità, innovandosi e adattandosi rapidamente alle nuove esigenze di mercato. Qualità che, durante la cerimonia, si sono potute apprezzare nella presentazione delle storie imprenditoriali dei premiati, storie dalle quali è emerso anche un profondo legame con la famiglia e la comunità a conferma di quei valori sociali e comunitari che da sempre caratterizzano gli artigiani.

“Per tutti questi motivi i premiati sono un eloquente esempio per i giovani di quante soddisfazioni, professionali e umane, possa dare il mondo dell’artigianato”, ha concluso Facco.

Ecco le imprese premiate divise per Comune di appartenenza:

Altavilla Vicentina: Auto Dal Bosco s.n.c. Di Dal Bosco Paolo e Giacomo (autofficina), Marini Autogas s.r.l. (autofficina)

Arcugnano: Dal Lago Ruggero (autoriparatore)

Bolzano Vicentino: Cantieri Nord-Est di Barbieri Silvio & Claudio s.n.c. (cantieri navali per la costruzione di imbarcazioni a vela), Gatto Graziano (escavazioni per l’edilizia), Giacomello Diego (riparazione di motoveicoli e bicilette), Termoidraulica Faccio Dario & Claudio s.n.c. (impianti termoidraulici)

Brendola: Lavorazioni Meccaniche Balbo s.r.l. (tornitura a controllo numerico), Salone Capelli d’Autore di Castegnaro Sonia & c. s.n.c. (acconciatore)

Bressanvido: Copimec srl (fabbricazione di strutture metalliche)

Caldogno: Carlagi Cartotecnica s.r.l. (legatoria), Cason ar s.r.l. (meccanica), De Pretto Moto s.r.l. (commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori)

Camisano Vicentino: Borgo Antonio (carrozziere), Enotecnica Pillan s.r.l. (costruzione e riparazione di attrezzature e macchine agricole e enologiche), Fratelli Bortolaso s.a.s. di Bortolaso Fiorenzo & c. (fabbricazione di opere in legno e falegnameria), Grafica Corma s.a.s. di Corradin Fabio & c. (tipografi e stampatori), Pastecceria Gardellin Giovanni & c. s.n.c. (pasticceria), Peroni Franco (impresa edile)

Creazzo: Dental Gamma di Sartori Mauro e Schenato Stefano s.n.c. (odontotecnico), Paolucci Lorenzo (autotrasportatore)

Dueville: F.A.E. s.r.l. (meccanica), F.lli Zancan di Zancan Giovanni & c. s.n.c. (produzione di serramenti), Fucina Artistica di Tiziano Matteazzi (fabbricazione di opere metalliche), Pesavento Martino e figli s.n.c. (produzione di mobili in legno e arredo), Rinetti Giuseppe (impresa edile)

Gambugliano: Marzari Sergio (installazione impianti elettrici)

Isola Vicentina: Ceola Antonio (dipintore)

Montecchio Precalcino: Anapoli Giobatta srl (autoriparatore meccanico), Termoidraulica F.lli Dal Molin s.r.l. (termoidraulico)

Monticello Conte Otto: Autofficina da Berto di Chimenton Giovanni & c. s.n.c. (autofficina), Carrozzeria Iride di Cappellari Silvano & c. s.n.c. (carrozzeria), D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. (costruzione di strade e autostrade), Mobilificio Barcaro di Barcaro Cristian e Devis s.n.c. (fabbricazione di mobili)

Pozzoleone: Officina 2R s.r.l. (autofficina), Tubocart s.r.l. (fabbricazione di carta)

Quinto vicentino: Impresa Costruzioni Edili di Forestan Ezio, Mario & figli s.r.l. (impresa edile), Ometto Serramenti di Ometto Valerio (produzione di serramenti), Telelux di Merlo Loris (installazione di impianti elettrici), Tipografia Editrice Peretti di Peretti Michele & c. s.n.c. (tipografia)

Sovizzo: Carrozzeria Futura s.n.c. di Simonato Imerio & c. (carrozziere), Mauriello Domenico (dipintore), O.M.B. di Benetti s.r.l. (meccanica)

Torri di Quartesolo: Miotto Claudio (odontotecnico)

Vicenza: AG Coiffeur uomo di Girardi Antonio (acconciatore), Campanella s.r.l. (metalli preziosi), C.I.E.M. di Borgo Maurizio (assemblaggio parti elettromeccaniche), Fotoceramica Sartori Augusto & figli s.n.c. di Sartori Simone (foto su ceramica e vetro), I Casarotto s.n.c. di Casarotto Valter e Diego (acconciatori), Istituto di Estetica Velka s.n.c. di Dalla Valle Beatrice e Fantin Gabriella (estetica), Lavorazioni Marmi e Graniti s.n.c. di Ciman Antonio e Luciano (lavorazione marmo), Marangoni Antonio (acconciatore), P.L.R. Elettronica s.n.c. di Pomaran Mirco e Pontirolli Gianfranco (installatori impianti elettrici), Piccolo Dionisio (fotografo), Pizzolato Doriana (acconciatore), Rappo Orlando (odontotecnico), Tipolitografia Pavan s.n.c. di Pavan Franco & c. (tipografia e stamperia).

Artigiani Pensionati

Valentino Marchesin di Sandrigo

Claudio Bedin di Arcugnano.