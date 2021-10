Coldiretti Vicenza: dalla terra alla tavola un aiuto alla salute. La sostenibilità nel piatto

Venerdì 8 ottobre ore 20.30 – Piazza IV Novembre – Noventa Vicentina

Scienza ed agricoltura innovativa. Un binomio possibile, strizzando l’occhio alla nostra storia ed alle tradizioni del territorio. Sono questi gli ingredienti della serata promossa da Coldiretti Vicenza e dal Comune di Noventa Vicentina, che apre di fatto la 34a Mostra dei prodotti agroalimentari autunnali.

Attorno al tavolo un noventano d’eccezione, un uomo prestato alla scienza, il prof. Claudio Ronco, direttore scientifico della Fondazione Irriv, e tre giovani imprenditori agricoli.

All’ombra di Villa Barbarigo, in Piazza IV Novembre a Noventa Vicentina, domani sera alle 20.30, dopo i saluti del sindaco Mattia Veronese e della vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen, si entrerà nel vivo dell’accattivante tema, che pone sotto ai riflettori questioni di estrema attualità ed interesse per i cittadini consumatori.

“Con questa serata vogliamo sollecitare l’attenzione dei cittadini consumatori – spiega la vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen – in quanto sono loro i destinatari delle nostre produzioni e, soprattutto, coloro i quali ci stimolano quotidianamente a fare meglio. Il benessere con cui operiamo nelle nostre aziende vogliamo trasferirlo nel piatto, perché l’intento di Coldiretti è quello di garantire delle produzioni di qualità, salubri e legate al territorio, per assicurare la massima trasparenza”.

La serata, moderata dalla giornalista di TvA Vicenza, Anna Iselle, prevede l’intervento del prof. Ronco, in dialogo con i tre produttori vicentini Marco Buratti, dell’Azienda agricola Ca’ Losca di Sossano, Alessandro Pialli dell’Azienda agricola Pialli di Barbarano-Mossano ed Alberto Milan di Canova Società Agricola di Campiglia dei Berici.

Le conclusioni saranno affidate al presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà regolarmente al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.