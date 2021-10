Civitus Allianz Vicenza a Sanve per tornare a vincere

Due sconfitte consecutive per la Civitus Allianz Vicenza, che dopo Fiorenzuola si è arresa anche a Mestre, in casa, domenica scorsa. Per i biancorossi è importante tornare a vincere subito per

ricominciare a fare punti in classifica e mantenere un ritmo da play-off, a cominciare dalla sfida di sabato sera contro San Vendemiano.

Palla a due alle 20.30 al PalaSportSystem di San Vendemiano, partita in diretta su LNP Pass.

Ciocca potrebbe tornare ad avere Petracca a disposizione: dopo lo strappo patito a fine settembre, gli ultimi esami del lungo leccese hanno dato esito positivo, ma ancora non si sa se sarà a disposizione per il match in terra trevigiana. Il resto del gruppo si è allenato normalmente.

San Vendemiano ha iniziato la stagione vincendo in tre delle prime quattro partite. La forza dei bianconeri è nella difesa, con meno di 70 punti incassati ad incontro ed un netto predominio a

rimbalzo (43 carambole recuperate contro 35 concesse). Le statistiche offensive della squadra mettono Sanve nella media del campionato, ma è una squadra ben allenata e in salute che vuole fare

un campionato di prim’ordine.

I trevigiani sono una squadra ben costruita e completa in tutti i reparti. Tra i lunghi, spicca il centro/capitano Jacopo Vedovato: 13 punti e 8 rimbalzi di media con il 67% al tiro da due.

Attenzione anche al veterano Patrizio Verri, una garanzia in Serie B, e ai loro cambi, Tommaso Gatto e Alessandro Azzaro. Il playmaker è invece un giocatore di grandissima esperienza come

Giacomo Sanguinetti, che fino a due anni fa giocava in A1 con la maglia di Cremona: 12 punti a partita e un ottimo 42% al tiro da tre. Il suo cambio designato è l’under Noah Giacchè, mentre tra i

ruoli di guardia e ala piccola si alterneranno un ottimo giocatore di categoria come Giacomo Baldini, ex Bernareggio, che al momento è il miglior realizzatore stagionale dei suoi, e Matteo Nicoli. Più ai margini gli under Andrea Zocca e Marco Borsetto.

