Cassola: per ricordare Mario Rigoni Stern a cent’anni dalla nascita, il 30 ottobre uno spettacolo dedicato allo scrittore Altopianese

Al Vivaldi musica, parole ed emozioni per ricordare Rigoni Stern

La formula proposta sarà quella del “walkabout”, un format a metà strada tra reading, conferenza e concerto

Sabato 30 ottobre alle 20.45 all’auditorium Vivaldi di San Giuseppe di Cassola (in via Monte Pertica) andrà in scena “A baita. Walkabout su Mario Rigoni Stern”: uno speciale spettacolo monografico dedicato allo scrittore dell’Altipiano nel centenario della sua nascita che, ricorre il prossimo primo novembre 2021. Un’occasione per recuperare, onorandola, una voce letteraria e umana importantissima.

La formula proposta per la serata è il “walkabout”, format innovativo già sperimentato in questi mesi nel Bassanese. A metà strada tra uno spettacolo teatrale e una lezione, tra un reading e un concerto, gli appuntamenti di questo tipo offrono agli spettatori un viaggio tematico attraverso le grandi pagine della letteratura, in un’esperienza unica di ascolto e immersione.

“A baita” è scritto e narrato in scena da Enrico Zarpellon, con le letture di Chiara Volpato e la cura musicale di Ludovico Dal Ponte. «Sarà un un viaggio in parole, racconti e musica attraverso le pagine di Mario Rigoni Stern – ricorda lo stesso Zarpellon -. Incroceremo i temi più importanti del suo lavoro e gli aneddoti più significativi della sua vicenda biografica, in cerca di storie vitali e pagine magistrali, e di una voce di levatura morale e letteraria assoluta».

«Ricordare Rigoni Stern – aggiunge l’assessore alla cultura del Comune di Cassola Marta Orlando Favaro – significa sicuramente celebrare l’autore ma anche riscoprire l’uomo. Attraverso le sue parole, infatti, lo scrittore altopianese ha saputo mostrare più volti dell’umanità anche in maniera molto attuale, raccontando le atrocità della guerra, la bellezza della natura e la necessità dell’impegno civico. Celebrare Mario Rigoni Stern a 100 anni dalla sua nascita è ripercorrere ancora questi temi, che dovrebbero muovere anche gli uomini di oggi».

Lo spettacolo è a ingresso libero. Per partecipare, oltre al Green Pass, è necessaria la prenotazione attraverso il link https://forms.gle/ivs11gtDkNxV9Ux47.