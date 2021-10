Baxi Spa: la formazione non si ferma mai con la piattaforma di E-LEARNING BAXI L@B 7/24

In pochi mesi già 5000 accessi e migliaia di ore di utilizzo.

È sempre più ricca e personalizzata l’ampia offerta formativa Baxi. Oltre all’offerta tradizionale in presenza che prevede Corsi Tecnici (per conoscere nel dettaglio i prodotti dell’azienda), Corsi Professionali (dedicati alle competenze professionalizzanti di base), Corsi Normativi (per approfondimenti in ambito normativo/legislativo) e Corsi Business (dedicati alle competenze utili alla crescita e al consolidamento del business) presso la sede principale di Bassano del Grappa oppure in una delle 6 sedi esterne attivate per coprire tutto il territorio nazionale, è ora la volta di BAXI L@B 7/24, la nuova piattaforma e-learning contenente video corsi registrati disponibili on demand, tutti i giorni, h 24/24. Un punto di riferimento no-stop per l’acquisizione di informazioni e strumenti indispensabili per assicurare alla Rete Service un’evoluzione strategica rafforzata dai continui aggiornamenti.

Questa specifica piattaforma e-learning, infatti, consente l’accesso individuale e illimitato a numerosi contenuti per tutte le categorie dell’offerta formativa. Ciascun corso è costituito da più video di durata variabile tra i 5 e i 15 minuti, accompagnati da test di verifica intermedia, oltre al test finale per l’ammissione al corso pratico in aula. Non mancano inoltre i tools di statistica e analisi sull’andamento della formazione individuale ma, soprattutto, un servizio di supporto dedicato in caso di dubbi o quesiti particolari.

Attiva da luglio 2021, la piattaforma è andata live con 250 video disponibili e ha già registrato oltre 5000 accessi per un totale di più di 6000 ore di utilizzo. Come sottolineato da Stefano Zarpellon, Service Training & Support Manager di Baxi, “la piattaforma BAXI L@B 7/24 è nata con l’idea di rendere la formazione di base accessibile a tutti e propedeutica alla formazione in aula. Si aggiunge inoltre il vantaggio che i contenuti, sempre disponibili, possono diventare veri e propri video-tutorial utilizzabili dai tecnici in utenza”.

Uno strumento pratico e innovativo, dunque, destinato a cambiare in meglio la formazione e la vita stessa di chi – come i tecnici Baxi – deve e vuole essere sempre aggiornato per offrire un servizio professionale e ineccepibile.

www.baxi.it