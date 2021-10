Bassano: letture ad alta voce e laboratori creativi in biblioteca

ottobre – dicembre 2021

Per il decimo anno consecutivo tornano in biblioteca gli incontri di lettura ad alta voce, che tanto successo hanno sempre riscosso tra bambini e famiglie. L’iniziativa, denominata “Volta la carta…letture ad alta voce e laboratori creativi in biblioteca”, finalizzata a far gustare a bambini e genitori il piacere della lettura e dell’ascolto delle storie, inserita nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere”, propone 19 appuntamenti, dal 9 ottobre al 18 dicembre, con cadenza settimanale, dedicati alla lettura animata.

Realizzato grazie alla partecipazione di un gruppo di lettori volontari e di esperti, “Volta la carta” si è contraddistinta negli anni per la qualità e la varietà degli incontri, tesi a offrire attività ludiche e creative che avvicinano alla lettura il pubblico dei più piccoli e le famiglie.

Racconti, favole, laboratori di narrazione e storie di mille tipi rivivranno grazie alla voce e all’animazione appositamente studiate dai lettori della biblioteca, che cureranno anche i laboratori.

Tra gli appuntamenti si segnala quello di apertura, sabato 9 ottobre alle ore 10.30 con la lettura e il laboratorio creativo proposto da Franca Monticello e Silvana Battistello, autrici del libro “Il trattore di zio Gastone” (Il Ciliegio, 2021). L’incontro è rivolto a bambini dai 4 anni in su e ai genitori.

Due incontri saranno dedicati all’anniversario dantesco: il 16 ottobre alle ore 10.30 sarà in biblioteca Marco Somà, uno dei maggiori illustratori italiani, vincitore del Premio Andersen, che incontrerà i bambini per un laboratorio di illustrazione dal titolo “Taccuino di Viaggio” sulle orme del viaggio di Dante (8-11 anni). Mercoledì 20 ottobre alle ore 16.30 le bibliotecarie condurranno i bambini “A spasso con i mostri di Dante” (6-11 anni) e sabato 6 novembre “In volo tra i cieli di Dante” (6-11 anni).

Singolari anche i due laboratori curati da Tiziana Alberton: “La magia dell’illusione ottica” (23 ottobre) incentrato sulla magia del cinema e il “Teatro d’ombre” (1 dicembre), con cui si aprirà il mese dedicato alle storie di Natale.

Due appuntamenti saranno riservati ai piccolissimi (0-3 anni), tenuti da Angela Graziani (10 novembre e 13 novembre). Il 20 novembre Susi Danesin racconterà le storie di animali scritte da Mario Rigoni Stern nell’ambito dell’omaggio che la Biblioteca dedicherà al grande scrittore di Asiago, nato giusto 100 anni fa.

Due infine gli incontri in lingua inglese con lettrici madrelingua: mercoledì 10 novembre e mercoledì 15 dicembre.

La rassegna è sostenuta dalla Carteria Tassotti di Bassano, che fin dall’inizio ha creduto in questo progetto.

Le letture sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al tel. 0424/519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it – o di persona in Biblioteca.