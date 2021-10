Bardiani CSF Faizanè: il gran finale al Veneto Classic

La gara conclusiva della stagione 2021 della Bardiani CSF Faizanè sarà il Veneto Classic, la nuova corsa in linea destinata a diventare una grande classica di fine stagione, con partenza da Venezia e arrivo a Bassano del Grappa. 6 gli atleti del #GreenTeam al via per l’ultima stagionale.

Domenica 17 ottobre sulle strade del Veneto si chiuderà la stagione 2021 della Bardiani CSF Faizanè. Un gran finale in una gara che per percorso e caratteristiche è già destinata a diventare un grande classico di fine stagione.

Partenza da Venezia, arrivo a Bassano del Grappa e un circuito dalle caratteristiche tecniche interessanti con la salita de La Rosina da affrontare 4 volte oltre a due passaggi su La Tisa. L’ultimo scollinamento su La Rosina sarà a 6 km dal termine, tenendo il finale aperto a molteplici opportunità.

Saranno 6 gli atleti della Bardiani CSF Faizanè al via questa domenica. Tra loro ben 4 gli atleti veneti “di casa” sulle strade della Veneto Classic, Enrico Battaglin, Davide Gabburo ed Enrico Zanoncello. Percorso che a seconda dell’andamento della gara potrà rivelarsi adatto anche a Filippo Fiorelli, in caso di volata a ranghi ristretti, così come a Giovanni Carboni in caso di ritmo molto impegnativo. Completa la formazione Andrea Garosio, apparso in buona condizione in questo finale di stagione. Costretto al forfait Samuele Zoccarato, in seguito alla caduta occorsa alla Serenissima Gravel. Per lui 6 punti di sutura al gomito e fine stagione anticipato.

In ammiraglia ci saranno Roberto Reverberi e Mirko Rossato, per una gara che potrà essere seguita, oltre che sulle strade, in diretta su Raisport, Rai2 ed Eurosport a partire dalle ore 15.00

La formazione:

Enrico Battaglin (1989)

Filippo Fiorelli (1994)

Giovanni Carboni (1995)

Davide Gabburo (1993)

Andrea Garosio (1993)

Enrico Zanoncello (1997)

DS Roberto Reverberi, Mirko Rossato

BARDIANI CSF FAIZANÈ: READY FOR THE “GRAND FINALE”.

The final race of the season 2021 of the Bardiani CSF Faizanè will be the Veneto Classic, the new race that will probably become the classic race of the end of the Italian season, with departure in Venice and finish-line in Bassano del Grappa. 6 riders of the #GreenTeam will be at the start of the final race of the season.

Sunday 17th of October on the roads of Veneto will end the 2021 season of the Bardiani CSF Faizanè. A great final in a race with a strong race route, ready to become a classic.

Official start from Venezia with finish-line in Bassano del Grappa and final circuit that will request strong technical skills to the riders, with the La Rosina climb to do 4 times and 2 times the La Tisa climb. The last climb on La Rosina will be at 6km before the finish-line, with the final open to many different possibilities.

6 riders of the Bardiani CSF Faizanè will be at the start this Sunday. 4 riders from Veneto will be riding on their “home-roads”: Enrico Battaglin, Davide Gabburo and Enrico Zanoncello. A road that depending from the race rhythm could be suitable to Filippo Fiorelli, with a restricted final sprint, or also to Giovanni Carboni with an hard race. To complete the line-up Andrea Garosio.

On the teamcar Roberto Reverberi and Mirko Rossato will lead the team in a race that could be followed also on live television on Raisport, Rai2 and Eurosport starting from 3.00 pm.