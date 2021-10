Assemblea Soci di Confartigianato Imprese Vicenza

“Piccole imprese per grandi imprese” è il tema scelto per l’Assemblea Soci di Confartigianato Imprese Vicenza che, lunedì 25 ottobre in Fiera, torna in presenza.

Ospiti dell’incontro il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia e il virologo Giorgio Palù

Un’occasione speciale, la definisce Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, riferendosi all’Assemblea dei Soci in programma per lunedì 25 ottobre alla Fiera di Vicenza, “perché finalmente abbiamo la possibilità di re incontrarci in un evento così significativo. Un appuntamento davvero importante per il mondo artigiano che è, prima di tutto, un mondo fatto di persone, di relazioni dirette e concrete”.

Pur fortemente colpite dagli effetti della pandemia, le piccole imprese hanno dimostrato una straordinaria resilienza prima e capacità di adattamento poi. Gli artigiani, anche nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria, non sono rimasti con le mani in mano ma hanno investito il loro tempo in sicurezza, percorsi di aggiornamento, anche per i collaboratori, in innovazione. Pressione fiscale, burocrazia asfissiante, necessità di giovani con competenze adeguate alle esigenze delle aziende, rimangono però i punti dolenti di un sistema che è giunto il momento di cambiare. Non a caso il tema scelto per l’Assemblea è “Piccole imprese per grandi imprese”.

Saranno questi alcuni dei temi affrontati dal presidente nella sua relazione introduttiva ai lavori dell’Assemblea, cui seguirà l’intervento di Enrico Quintavalle responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese (R-Esistiamo. Punti di forza e trend delle piccole imprese. focus su Vicenza).

L’Assemblea proseguirà con le interviste, a cura del direttore de “Il giornale di Vicenza”, Luca Ancetti, a due ospiti d’eccezione: Giorgio Palù, Virologo, Presidente dell’AIFA, Componente del CTS, professore di Microbiologia all’Università di Padova e Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.

Per favorire la partecipazione dei Soci, sono previste due modalità di adesione all’evento: in presenza (esibendo il Green Pass) e in streaming sui canali: YouTube e Facebook di Confartigianato Vicenza.

La partecipazione in presenza (sono ancora pochi i posti disponibili) può avvenire previa iscrizione sul sito www.confartigianatovicenza.it .