Arzignano: principio d’incendio all’interno di un’azienda

Alle 13:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Quarta Strada ad Arzignano all’interno di un’azienda di vendita e riciclaggio contenitori plastici ad uso industriale per un principio d’incendio. Le fiamme sono divampate durante il taglio di alcuni involucri per la probabile presenza di un pezzo di metallo che ha innescato le fiamme, le quali si sono estese al materialo plastico. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano con due mezzi antincendio, hanno spento del tutto le fiamme, già abbassate dalla squadra aziendale con una manichetta ed alcuni estintori. Successivamente si è provveduto ad areare il capannone ripristinando le condizioni di sicurezza e salubrità, facendo così rientrare il personale intanto evacuato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.