Volley serie A2 femminile girone B, inizia il trittico ravvicinato dell’Anthea Vicenza: oggi anticipo contro Mondovì

Alle 17 al palazzetto dello sport cittadino le ragazze di Luca Chiappini affrontano la quotata Lpm Bam terza in classifica. E’ il primo dei due appuntamenti casalinghi consecutivi. La guida al match

A caccia di continuità con un test molto probante. Dopo aver rotto il ghiaccio con la vittoria di sabato scorso a Milano contro il Club Italia CRAI, l’Anthea Vicenza insegue i primi punti casalinghi in A2 femminile (girone B) sfidando la quotata Lpm Bam Mondovì nell’anticipo di domani (sabato) al palazzetto dello sport di Vicenza (fischio d’inizio alle 17). Per la formazione allenata da Luca Chiappini, si tratta del primo atto del trittico ravvicinato che proseguirà mercoledì alle 18 con un altro impegno interno contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

Primo step, l’ostacolo piemontese, con le parole della vigilia affidate a coach Chiappini. “Mondovì – commenta il tecnico dell’Anthea – è una squadra attrezzatissima sotto diversi punti di vista e punta a ben altri obiettivi rispetto ai nostri. Per questo, affronteremo la gara con tranquillità e serenità in una situazione psicologica che ricalca a grandi linee la sfida inaugurale contro Talmassons. La Lpm Bam è una squadra molto aggressiva in battuta e in attacco; il nostro compito sarà cercare di contenere queste due situazioni e far bene il nostro gioco. La nostra pallavolo è in crescita, il risultato contro il Club Italia ci aiuta nella continuità del nostro lavoro. In quell’occasione, siamo stati capaci di gestire bene la maggior intensità nel ritmo; c’è voglia di far bene e ritengo che la sfida contro Mondovì sia anche propedeutica a prepararsi per il match successivo ravvicinato contro Albese”.

L’AVVERSARIO – A guidare in panchina la Lpm Bam è il tecnico pesarese Matteo Solforati, già primo allenatore in A2 tra il 2017 e il 2019 a Orvieto. Il 6+1 base (sempre confermato in questi primi tre impegni) vede al palleggio Maria Luisa Cumino, che vanta esperienze in A2 a Bolzano, Soverato e Settimo Torinese e in A1 con Legnano, Busto Arsizio e Trento. In diagonale con lei, l’opposta Veronica Taborelli, al secondo anno nelle fila monregalesi dopo aver militato in serie A con Busto Arsizio, Scandicci, Piacenza, Soverato, Marsala, Perugia e Macerata. L’asse di posto quattro, invece, è formato dalla statunitense Leah Hardeman, al secondo anno a Mondovì, e da Alessia Populini, talento bresciano cresciuto a Novara e al Club Italia. Al centro spazio alla parmense Mila Montani (con esperienze in A2 a Collecchio, Parma e Orvieto) e alla goriziana Beatrice Molinaro, ex Martignacco e Scandicci. Libero, Veronica Bisconti, tra l’altro ex Obiettivo Risarcimento Vicenza in A1 dove ha militato anche l’attuale banda vicentina di Mondovì (e nata a Valdagno) Francesca Trevisan.

“Ogni giornata – commenta Solforati – il campionato ci riserva tante sorprese; Vicenza è una neopromossa e arriva dalla vittoria per 3-1 contro il Club Italia. Quella in arrivo è una gara da affrontare nel modo giusto, sia dal punto di vista mentale sia da quello dell’intensità e aggressività e anche sotto il piano tecnico. E’ vero che i favori del pronostico pendono dalla nostra parte, ma è sempre il campo l’arbitro di tutto: la carta conta poco. Dobbiamo lavorare per sistemare molte cose: a oggi dobbiamo pensare a noi stessi, per trovare amalgama, il nostro modo giocare e migliorare alcune situazioni. Il risultato sarà una conseguenza del lavoro che facciamo quotidianamente in palestra”. Mondovì ha vinto 3-2 a Montecchio all’esordio, poi ha ceduto al tiebreak nel derby piemontese contro Pinerolo e infine ha superato 3-0 Catania; in classifica, ha sei punti all’attivo e condivide la terza piazza con la stessa Pinerolo.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza e Lpm Bam Mondovì saranno il primo arbitro Nicola Traversa e il secondo arbitro Denis Serafin.

IL TURNO – Questo il programma della quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Club Italia CRAI

Tecnoteam Albese-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Anthea Vicenza-Lpm Bam Mondovì (sabato ore 17)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Ranieri International Soverato

Egea Pvt Modica-CDA Talmassons.

Riposa: Eurospin Ford Sara Pinerolo

LA CLASSIFICA – CDA Talmassons 9, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 7, Lpm Bam Mondovì, Eurospin Ford Sara Pinerolo 6, Ranieri International Soverato 5, Itas Ceccarelli Group Martignacco, Anthea Vicenza, Tecnoteam Albese Volley Como, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3, Club Italia CRAI, Egea Pvt Modica 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Anthea Vicenza e Lpm Bam Mondovì sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (https://www.youtube.com/watch?v=1xWAd1J4nmo) con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.

Nella foto (vicenzafotografia.it), l’Anthea Vicenza

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza