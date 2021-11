Anthea Vicenza duella un set poi cede alla distanza a Mondovì (0-3) – Volley serie A2 femminile girone B

Contro le forti piemontesi le ragazze di Luca Chiappini giocano un ottimo parziale inaugurale prima di lasciar spazio all’avversario. Mercoledì nuovo turno casalingo contro Albese

Un ottimo primo set non basta all’Anthea Vicenza, battuta 3-0 in casa dalla Lpm Bam Mondovì nell’anticipo odierno nella quinta giornata del girone B di A2 femminile. Il successo della formazione di Matteo Solforati è stato messo in discussione solamente nel primo parziale, con l’equilibrio spezzato nel finale dall’opposta ospite Veronica Taborelli (un muro, due ace e un altro servizio vincente) per il 21-25. Qui di fatto sono terminate le speranze biancorosse, con Vicenza che ha ceduto 13-25 e 15-25 nei successivi due parziali. Mondovì ha fatto leva su un’ottima fase break (6 ace e 10 muri) oltre a una solida difesa ed è stata presa per mano soprattutto dalla schiacciatrice Alessia Populini (19 punti). Sul versante-Anthea, il rammarico sta nel non aver raccolto un primo set di ottima fattura giocato alla pari contro le più quotate avversarie, poi il gap è emerso contro un avversario che ha dimostrato tutto il proprio valore.

Il ko, comunque, non scalfisce il morale di Cheli e compagne, concentrate sull’importante turno infrasettimanale in arrivo: mercoledì alle 18 nuovo appuntamento casalingo al palazzetto dello sport di Vicenza contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

LA PARTITA – L’Anthea Vicenza schiera Eze in palleggio, Errichiello opposta, Pavicic e Rossini in banda, Cheli e Piacentini al centro e Norgini libero. Mondovì risponde con l’asse Cumino-Taborelli, con Hardeman-Populini diagonale di posto quattro, Montani-Molinaro coppia centrale e Bisconti libero.

Le piemontesi firmano il primo break (4-6), ma Vicenza è ben presente e ribalta la situazione con Errichiello (8-7). Un muro di capitan Cheli vale il 10-8, mentre una fast di un’altra centrale, questa volta di sponda ospite (Montani) annulla il gap a quota 12. Il braccio di ferro è serrato, con Cheli nuovamente a segno chiudendola battuta di Errichiello (17-15), ma anche questa volta la Lpm Bam risponde subito presente, chiudendo un’azione interminabile per la parità a quota 17. Un attacco sul nastro di Pavicic manda sotto Vicenza (18-19, time out Chiappini). Nel finale sale in cattedra Taborelli: l’opposta monregalese trova un muro , due ace diretti e un altro servizio vincente. Dopo aver tentato la carta-doppio cambio (Caimi e Lodi in campo), Chiappini chiama time out sul 19-23, ma Populini chiude: 21-25.

Nel secondo parziale, Mondovì scappa subito (1-5), Lodi avvicenda Pavicic in posto quattro, ma l’Anthea – pur lottando- fatica a recuperare lo svantaggio (6-10), complice l’efficace difesa avversaria. Hardeman ferma a muro Cheli per il +5 Lpm Bam (7-12, time out Chiappini). Lo stesso fondamentale fa prendere il largo a Mondovì (7-14), così Chiappini prova a rigiocarsi la carta-Pavicic, ma la fase break della Lpm Bam è ancora decisiva (muro dell’8-17). Dentro Caimi per Eze in regia, ma il set è compromesso: 13-25 a firma della nuova entrata Bonifacio.

Nel terzo set, l’Anthea mostra l’orgoglio ripartendo bene e trovando il break con Cheli ed Errichiello (5-3) , poi beneficia della fast out di Molinaro (7-4). A farsi carico della rimonta di Mondovì è la “solita” Populini, che prima attacca poi trova due ace per la parità a quota 8. Hardeman completa l’opera da posto quattro, convincendo Chiappini a fermare il gioco sul -1 (8-9), ma non la corsa delle ospiti (8-11). La fast out di Cheli sancisce il +6 monregalese (11-17), il muro di Cumino l’11-18. Il filotto sulla battuta di Trevisan (entrata per Hardeman) non termina (11-21) e così Mondovì viaggia spedita verso i tre punti: 15-25.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Luca Chiappini (tecnico Anthea Vicenza): “Il nostro primo set è stato molto bello, poi Mondovì ha aperto il gas e la differenza si è vista strada facendo. Loro hanno cambiato marcia e credo che la prestazione sia stata condizionata dalla battuta avversaria, con il servizio potente e preciso della Lpm Bam che ha fatto la differenza. Inoltre, Mondovì ha potuto contare su un buon muro-difesa. Per quanto ci riguarda, sono contento per il primo set e ripartiamo da lì; ora la testa è a mercoledì quando abbiamo l’importante sfida casalinga contro Albese”.

ANTHEA VICENZA-LPM BAM MONDOVI’ 0-3

(21-25, 13-25, 15-25)

ANTHEA VICENZA: Rossini 9, Cheli 7, Eze 1, Pavicic 4, Piacentini 5, Errichiello 9, Norgini (L), Caimi, Lodi. N.e.: Furlan (L), Nardelli, Pegoraro, Fiore. All.: Chiappini L.

LPM BAM MONDOVI’: Populini 19, Molinaro 7, Taborelli 10, Hardeman 4, Montani 12, Cumino 1, Bisconti (L), Trevisan, Pasquino, Bonifacio, Giubilato, Ferrarini.

ARBITRI: Nicola Traversa e Denis Serafin

NOTE: Durata set: 25’, 20’ 23’ per un totale di 1 ora 8 minuti di gioco

Anthea Vicenza: battute sbagliate 9, ace 0, ricezione positiva 53% (21% perfetta), attacco 27%, muri 4, errori 21

Lpm Bam Mondovì: battute sbagliate 7, ace 6, ricezione positiva 64% (40% perfetta), attacco 38%, muri 10, errori 13.

Nelle foto vicenzafotografia.it, alcuni momenti del match tra Anthea Vicenza e Lpm Bam Mondovì

www.volley-vicenza.it