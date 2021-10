Anthea Vicenza: dare continuità al primo successo stagionale

Volley serie A2 femminile girone B, sabato Anthea Vicenza in anticipo contro Mondovì: focus sull’avversario

Alle 17 al palazzetto dello sport cittadino la squadra di Luca Chiappini – reduce dal primo successo stagionale – affronta le quotate piemontesi

Dar continuità al successo stagionale numero uno e centrare i primi punti casalinghi dell’anno. Con questo spirito, l’Anthea Vicenza scenderà in campo sabato alle 17 nell’anticipo di A2 femminile (terza giornata d’andata, girone B) al palazzetto dello sport di Vicenza contro le piemontesi targate Lpm Bam Mondovì. Nell’occasione, la squadra di Luca Chiappini – reduce dal successo in quattro set di sabato scorso al centro Fipav “Pavesi” di Milano contro le azzurrine del Club Italia CRAI – troverà di fronte un avversario quotato che andrà a caccia del terzo centro stagionale. In classifica, Mondovì ha sei punti, condividendo la terza piazza con Pinerolo con cui ha ceduto al tie break nella seconda giornata. In precedenza, quinto set vincente nel match inaugurale di Montecchio, mentre domenica scorsa le piemontesi hanno superato 3-0 in casa Catania.

A guidare in panchina la Lpm Bam è il tecnico pesarese Matteo Solforati, già primo allenatore in A2 tra il 2017 e il 2019 a Orvieto. Il 6+1 base (sempre confermato in questi primi tre impegni) vede al palleggio Maria Luisa Cumino, che vanta esperienze in A2 a Bolzano, Soverato e Settimo Torinese e in A1 con Legnano, Busto Arsizio e Trento. In diagonale con lei, l’opposta Veronica Taborelli, al secondo anno nelle fila monregalesi dopo aver militato in serie A con Busto Arsizio, Scandicci, Piacenza, Soverato, Marsala, Perugia e Macerata. L’asse di posto quattro, invece, è formato dalla statunitense Leah Hardeman, al secondo anno a Mondovì, e da Alessia Populini, talento bresciano cresciuto a Novara e al Club Italia. Al centro spazio alla parmense Mila Montani (con esperienze in A2 a Collecchio, Parma e Orvieto) e la goriziana Beatrice Molinaro, ex Martignacco e Scandicci. Libero, Veronica Bisconti, tra l’altro ex Obiettivo Risarcimento Vicenza in A1 dove ha militato anche l’attuale banda vicentina di Mondovì (e nata a Valdagno) Francesca Trevisan.

I BIGLIETTI PER SABATO – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Lpm Bam Mondovì avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni (entro stasera) è possibile telefonare o inviare un sms al numero 338 8583870 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@volley-vicenza.it . La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà sabato alle 15,30 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

B2 – Sabato alle 18,30 ad Altivole (Treviso) le giovani del Vicenza Volley allenate da Claudio Feyles e Massimo Canal scenderanno in campo nella terza giornata d’andata del campionato di serie B2 femminile (girone E) sfidando le padrone di casa dell’Asolo Altivoleriese in un match tra due squadre a caccia del primo successo stagionale.

Nella foto (vicenzafotografia.it), l’Anthea Vicenza in campo

www.volley-vicenza.it