Anteprima di CI.TE.MO.S.: Restyling Verde” della zona industriale di Vicenza Ovest

Martedì 26 ottobre incontro per presentare il progetto di “Restyling Verde” della zona industriale di Vicenza Ovest.

In attesa della quinta edizione di CI.TE.MO.S., il Festival Città della tecnologia per la mobilità sostenibile, co-organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e dal Comune di Vicenza, martedì 26 ottobre è in programma un’anteprima: alle 17.00 nella sede di ViAcqua si svolgerà l’incontro “Restyling Verde. Zona Industriale Vicenza Ovest”.

Se Milano sta costruendo palazzi destinati a diventare “boschi verticali” e “polmoni verdi” nella metropoli, Vicenza che non ha grattacieli propone un progetto ambizioso di diffusa riqualificazione verde della zona industriale, un contesto densamente edificato che oggettivamente necessita di essere migliorato in termini ambientali.

In pratica un “restyling verde” di un’area a ridosso della città che porterà benefici non solo di natura paesaggistica, ma anche energetica e microclimatica. Per realizzare il tutto sarà perciò necessario agire su diversi fronti, con interventi edili e a verde integrati secondo una logica ecosistemica, portando la vegetazione nei parcheggi, nelle pertinenze degli edifici, prevedendo interventi di verde verticale e pensile su fabbricati, garantendo la permeabilità del suolo.

Questi i temi dell’appuntamento. Dopo l’introduzione al convegno da parte di Gianluca Cavion, presidente provinciale Confartigianato Imprese Vicenza; Francesco Rucco, sindaco del Comune di Vicenza e di Enrico Maset, presidente Edilcassa Veneto, seguiranno interventi di approfondimento. Interverranno quindi: Mattia Ierardi – Assessore Infrastrutture e verde pubblico Comune di Vicenza (Idea e progetto dell’Assessorato per una zona industriale green); Lucia Bortolini del Dipartimento TESAF dell’Università degli studi di Padova (NBS (Nature based solutions) per il drenaggio sostenibile delle acque di pioggia in ambiente urbano: depaving, aree di bioritenzione, coperture vegetate); Elisabetta Tescari, Consulente Forestale (Funzioni, tipologie e modalità di inserimento del verde stradale nella mitigazione microclimatica); Maurizio Crasso di HARPO spa (Il verde pensile a norma UNI 11235: sistemi, nodi tecnici e performance. Esempio di una possibile applicazione sull’edificio dell’AMCPS di Vicenza). Modera Nicola Negrin de “Il Giornale di Vicenza”.

L’incontro si svolgerà in presenza (esibendo il Green Pass) previa iscrizione sul sito www.citemos.it