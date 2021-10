Abilmente Vicenza 2021: i corsi di venerdì 15 ottobre

Quartiere fieristico di Vicenza, 14 – 17 ottobre 2021

PUNTO CROCE

Punto croce con retro perfetto con Primadonna

09:30-10:30 | Pad.7 – 624

Tutti i segreti e le astuzie per ricamare a punto croce con un retro pulito e perfetto

Punto croce avanzato con Primadonna

17:00-18:00 | Pad.7 – 624

Tutte le astuzie per completare il ricamo a punto croce con punto scritto, mezzi punti, quarti di punto e molto altro

PATCHWORK

Mini bag tulipano con Associazione passione patchwork

Tutto il giorno | Pad. 7 –821

Realizzeremo insieme una piccola borsa dalla forma originalissima, leggermente imbottita e foderata. Il corso è adatto a tutti e ha la durata di circa 1 ora. Il materiale necessario è messo a disposizione in un pratico kit dotato di cartamodello per poter fare e rifare il progetto. Per info e prenotazioni valentina.zannoni@virgilio.it

Blocco 9 toppe scomposte con Associazione passione patchwork

Tutto il giorno | Pad. 7 –821

Scopriremo insieme come si può giocare con un blocco base di patchwork come le 9 toppe, scomponendola e ricomponendola in modo vario. Di sicuro effetto e facile realizzazione, guidate dalle nostre maestre sarete condotte nel magico mondo del patchwork. Per info e prenotazioni mail valentina.zannoni@virgilio.it

Blocco 9 toppe con Associazione passione patchwork

Tutto il giorno | Pad. 7 –821

È la prima mattonella che si insegna in un corso base di patchwork e permette l’approccio a questa tecnica antica. Verrete seguite passo passo nel taglio delle singole parti e nell’assemblaggio a macchina. Scoprirete come si utilizzano stecca, rotella e piano di taglio e come ci si può divertire cucendo insieme. Per info e prenotazioni mail valentina.zannoni@virgilio.it

CALLIGRAFIA

Nero lavagna! Laboratorio di Chal Lettering con The quick lazy dog

16:00-17:30 | Pad.1 – 148

Come si può scrivere su una superficie nera? La risposta è tutta in questo laboratorio di Chalk Lettering durante il quale imparerai ad usare i gessi per scrivere e disegnare. Daremo profondità alle lettere e al disegno con semplici trucchi per creare le ombre e aggiungeremo un tocco creativo con tecniche diverse di sfumature. Creare lavagne per il tuo Natale, per regalare degli auguri originali o per decorare matrimoni diventerà divertente e semplice con il Chalk Lettering… Nel costo del corso sono già inclusi tutti i materiali che porterai a casa: 2 gessi bianchi e 4 colorati, un porta gesso, uno sfumino e una piccola dispensa. Tutti gli altri materiali necessari vengono messi a disposizione per il tempo del corso. *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

Brush lettering – primi passi con The quick lazy dog

14:00-15:30 | Pad.1 – 148

Se vuoi avvicinarti alla calligrafia e al lettering con i brushpen questo è il posto giusto! Un grande viaggio comincia sempre con un piccolo passo…nella giusta direzione… In questo corso introduttivo muoverai i tuoi primi passi nel fantastico mondo della calligrafia: cominceremo con facili esercizi per prendere confidenza con gli strumenti, passeremo poi alla composizione delle prime lettere per finire con la realizzazione della tua prima parola! I brushpen utilizzati saranno i fantastici KARIN BRUSHMARKER forniti da “Impronte d’Autore”! Cosa aspetti?…Tuffati in questa avventura! TUTTI I MATERIALI SONO COMPRESI NEL COSTO DI ISCRIZIONE *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

Primi passi nel corsivo inglese con The quick lazy dog

10:00-11:30 | Pad.1 – 148

Laboratorio di calligrafia con pennino a punta fine. Verranno fornite indicazioni base per acquisire familiarità con questo affascinante strumento di scrittura che consente di variare lo spessore del segno, dosando la pressione su di esso. Vedremo insieme i segni fondamentali che serviranno per costruire le lettere minuscole di uno degli stili più eleganti e classici della bella scrittura. Unisciti a noi per un viaggio nella bellezza delle lettere! Materiale incluso, che rimarrà ai partecipanti: dispensa, 1 penholder dritto, 1 pennino a punta fine, rigatore e carta per esercitazione. in collaborazione con HAMBURG INCHIOSTRI *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

Make a wish! Onciale, doodles e colorazione con The quick lazy dog

12:00-13:30 | Pad.1 – 148

Onciale, doodles e colorazione è il perfetto mix per dare un tocco di freschezza ad uno degli stili calligrafici più antico e affascinante. In questo corso imparerete le nozioni base dell’Onciale utilizzando gli Zig, i pennarelli a punta tronca della Kuretake. Disegneremo zentangle e doodles che verranno poi utilizzati in combinazione con la calligrafia per dare forma ad una composizione grafica. Ed infine, per dare un tocco di brio in più, capiremo come utilizzare gli inchiostri per eseguire una colorazione semplice ma di grande effetto… Nel costo del corso sono compresi e resteranno vostri, un pennarello calligrafico Zig, un fineliner Millenium Kuretake e una piccola dispensa utile per riprendere in autonomia tutto quello che si è appreso. In collaborazione con HAMBURG INCHIOSTRI. Tutti gli altri materiali necessari vengono messi a disposizione per il tempo del corso. *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

Costruisci il tuo strumento calligrafico con The quick lazy dog

10:00-11:30 | Pad.1 – 148

Hai mai provato a costruire il TUO strumento calligrafico? Esplora le infinite possibilità di uno strumento tanto semplice quanto versatile e divertente: una lattina, un po’ di nastro adesivo, una matita e il gioco è fatto! Ti stupirai dei tratti sempre diversi che potrai ottenere, e ogni volta che ne costruirai uno nuovo ti accorgerai che sarà comunque diverso da quello precedente con tutti suoi pregi e difetti! Vieni a sporcarti le mani e a divertirti insieme a noi, ti aspettiamo! Nel costo del corso sono già inclusi tutti i materiali: le istruzioni per costruire la colapen, un alfabeto per cominciare ad esercitarti e la carta per gli esercizi. Tutti gli altri materiali necessari verranno messi a disposizione per il tempo del corso. In collaborazione con HAMBURG INCHIOSTRI *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

A scuola di corsivo con The quick lazy dog

14:00-15:30 | Pad.1 – 148

Come una volta e con la passione per la bella scrittura dai segni armoniosi ed eleganti. Questo è il corsivo e in questo corso introduttivo analizzeremo i segni base, le lettere e la loro scomposizione per arrivare infine a scrivere parole con le giuste legature. Lo faremo con pennino ed inchiostro, proprio come un tempo… Strumenti calligrafici semplici da amare e difficili poi da mettere in un angolo. Uno stile calligrafico perfetto per ogni ogni occasione e che non passerà inosservato agli occhi di chi riceverà i vostri auguri! *NEL COSTO DEL CORSO SONO COMPRESI: un pennino punta fine, un penholder dritto che resteranno vostri e una piccola dispensa per continuare gli esercizi a casa in autonomia. Tutti gli altri materiali necessari vengono messi a disposizione per il tempo del corso. *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

FELTRO

Fiori di lana tinta con piante con Cinzia Iezzi

Tutto il giorno | Pad.2 – 942

Con questo corso d’infeltrimento della lana ad acqua potrai regalarti un fiore di lana realizzandolo con le tue mani. Durante il corso scoprirai il mondo delle tinture naturali utilizzando un top di lana merinos abruzzese, tinto con diverse piante tintorie, che tu potrai scegliere in base al colore che preferisci. Con i miei insegnamenti imparerai a: disporre la lana utilizzando un template da me fornito, capire quali sono le diverse fasi dell’infeltrimento e modellare un fiore da bagnato. Il corso dura 1:00 circa ed il costo comprende la lana tinta con colori naturali e i materiali per l’infeltrimento ad acqua. Il corso si svolgerà a ripetizione nell’arco della giornata previo esaurimento posti. Obbligo di prenotazione telefonando a +39 347/0095449 Cinzia Iezzi

Foglie infeltrite ad acqua con diverse fibre tinte con le piante con Cinzia Iezzi

Tutto il giorno | Pad.2 – 942

L’Autunno porta con se tanti colori e il modo migliore per celebrarlo è realizzando delle foglie in lana infeltrita, da usare come decorazioni per la tavola, per ghirlande autunnali, per decorare scatole ecc.. Con questo corso d’infeltrimento della lana ad acqua potrai creare delle foglie con top di lana merinos e altre fibre naturali, tinte con diverse piante tintorie. Il corso dura dai 60-90 min. circa ed il costo comprende la lana tinta con colori naturali e i materiali per l’infeltrimento ad acqua. Il corso si svolgerà a ripetizione nell’arco della giornata previo esaurimento posti. Obbligo di prenotazione telefonando a +39 347/0095449 Cinzia Iezzi

Arazzo con tecnica del feltro pittorico ad acqua con Cinzia Iezzi

Tutto il giorno | Pad.2 – 942

Ma lo sai che puoi dipingere anche con la lana? Con la tecnica del Feltro pittorico ad acqua potrai realizzare un piccolo arazzo utilizzando lana pettinata o cardata tinta con colori naturali estratti dalle piante. Ti aiuterò nell’accostamento dei colori e dei vari tipi di lane per creare degli effetti interessanti.Al termine del corso avrai realizzato un piccolo dipinto in lana, soltanto utilizzando acqua e sapone. Il corso dura 1:30 circa ed il costo comprende la lana tinta con colori naturali e i materiali per l’infeltrimento ad acqua. Il corso si svolgerà su prenotazione previo esaurimento posti. Obbligo di prenotazione su Whatsapp al +39347/0095449 Cinzia Iezzi

Spilla foglia e ghianda in feltro ad ago con NearteNeparte

09:30-17:00 | Pad.2 – 941

Sei un’amante delle spille, specie quelle un pò particolari e le metteresti ovunque? Non lasciarti scappare allora questo corso per vari motivi: 1) è perfetto anche se non hai mai usato la tecnica del feltro ad ago, 2) ti insegno la tecnica per fare tutte le foglie che desideri e 3) te li farò creare con la mia macchina speciale che velocizza il lavoro semplificandoti la vita ma tranquilla perché se vorrai realizzarne altre potrai tranquillamente farlo con la tecnica “standard”. Ecco ti ho dato 3 motivi per non mancare, l’ultimo è quello più importante ovvero, utilizzi materiale naturale e morbido che influisce sul tuo buon umore. Il corso dura 1 ora e c’è l’obbligo di prenotazione. Si svolgerà a ripetizione nell’arco della giornata previo esaurimento posti. Prenota via WA al 3485664484 Anna Esposito

Animaletti in feltro ad ago e lana cotta con NearteNeparte

09:30-18:00 | Pad.2 – 941

Finalmente con questo corso imparerai la differenza sostanziale tra lana cotta e feltro di lana. Un corso divertente alla portata di tutti, anche per i bambini a partire dai 10 anni e anche se non hai mai usato un ago da feltro in vita tua. Realizzerai un portachiavi a forma di animaletto a tua scelta mescolando le tecniche di feltro e cucito. Il corso dura 1 ora e c’è l’obbligo di prenotazione. Si svolgerà a ripetizione nell’arco della giornata previo esaurimento posti. Prenotazione via WA 3485664484 Anna Esposito

Pecorella pom pom con Il vello d’oro di Daniela Dalla Valle

10:00 – 10:45 e 13:30 – 14:15 | Pad. 2 – 922

Corso base di infeltrimento ad ago con lana cardata, consigliato sia per adulti sia per bambini con età superiore agli 8 anni. Chiara ti guiderà nel realizzare la pecorella, utilizzerai l’ago per infeltrimento e lana naturale di pecora. La durata del corso è di 40 minuti. ATTENZIONE: Al momento dell’iscrizione indicare la DATA e l’ORARIO scelto.

Topolino in lana cardata con Anna Esposito

10:00-17:00 | Pad. 2 – 941

Un’invasione di topolini è quello che ci vuole per rallegrare le case. Se non hai mai usato l’ago per infeltrire e ti piacerebbe imparare a realizzare degli animaletti semplici, questo è il corso giusto. Adatto ai bambini a partire dai 9 anni. Ti insegno quali aghi usare durante la lavorazione della tecnica del feltro ad ago e ti faccio vedere come infeltrire bene un lavoro per poter realizzare figure semplici. Il corso dura un’ora e comprende tutti i materiali. Obbligo di prenotazione via WA al 3485664484 Anna Esposito

L’ago reverse, cos’è e come si usa nel feltro ad ago con Anna Esposito

10:40-11:00 e 15:10-15:30 | Pad. 2 – 941

Per chi già conosce la tecnica del feltro ad ago e inizia a creare progetti un tantino più complicati, durante la manifestazione terrò delle dimostrazioni gratuite per l’uso dell’ago reverse. Questo è un ago speciale, utile per creare effetti pelosi ai lavori di feltro ad ago. Può essere usato in vari modi ed esistono vari tipi. Vieni allo stand e scopri cos’è e come usarlo. Le dimostrazioni si svolgeranno tutti i giorni, negli orari elencati e saranno gratuite. nel rispetto del numero di persone, potrai provare il tuo ago reverse. Le dimostrazioni si svolgeranno presso lo stand ma se nel frattempo l’area è già occupata da corsisti, questa slitterà.

Bracciale con fiorellini in lana cardata con Il vello d’oro di Daniela Dalla Valle

11:00 – 11:45 e 14:30 – 15:15 | Pad. 2 – 922

Corso base di infeltrimento ad ago con lana cardata, consigliato sia per adulti sia per bambini con età superiore agli 8 anni. Chiara ti guiderà nel realizzare e impreziosire i fiorellini in lana cardata, utilizzerai l’ago per infeltrimento e lana naturale di pecora. La durata del corso è di 40 minuti. ATTENZIONE: Al momento dell’iscrizione indicare la DATA e l’ORARIO scelto.

Pecorella con le gambe con Il vello d’oro di Daniela Dalla Valle

11:00-13:00 | Pad. 2 – 922

Corso di infeltrimento ad ago con lana cardata, Chiara ti guiderà nel realizzare la pecorella che sarà impreziosita e completata con perle e nastrini in raso, utilizzerai l’ago per infeltrimento e lana naturale di pecora. La durata del corso è di 60 minuti. ATTENZIONE: Al momento dell’iscrizione indicare la DATA e l’ORARIO scelto.

Una piccola sciarpa fantasia intorno al collo con Elena Vyugina

14:00-16:00 | Pad.2 – 950

Anche se non sa come infeltrire in 2 ore, realizzerai una calda sciarpa fantasia usando la tecnica dell’infeltrimento bagnato. La sciarpa è realizzata in morbida lana merino, seta naturale e fibre di viscosa. Verrà fornito tutto il materiale necessario. Attiro la vostra attenzione sul fatto che per l’infeltrimento vengono utilizzati acqua e sapone. La sciarpa che realizza deve solo essere asciugata a casa ed è pronta per l’uso. Per isscrizione: https://www.facebook.com/VyuginaE/ WhatsApp +39 3338119410

Orsetto di lana cardata con lavorazione mix media con Anna Esposito

13:30-17:00 | Pad. 2 – 941

Questo corso ti stupirà perchè in genere per creare un orsetto come quello in foto usando interamente l’ago e la tecnica del feltro ad ago richiede almeno 4 ore di lavorazione invece tu lo realizzerai in 1 ora e mezza mettendo insieme la tecnica ad ago e il cucito. Ti farò usare una stoffa speciale di lana che velocizzerà completamente il tuo lavoro. Lavorerai sugli elementi 3D e su piccole decorazioni pittoriche sul pancino. Se ami le tecniche miste e i teddy bears, questo corso è perfetto. Il corso è un livello intermedio, è adatto a chi già usa sa usare l’ago e conosce le basi del feltro ad ago. Il cors0 dura 90 minuti (o qualcosa in più, in base alla tua dimestichezza). La prenotazione è obbligatoria. Prenotazioni via Wa al 3485664484 Anna Esposito

Braccialetto con topolini con Il vello d’oro di Daniela Dalla Valle

13:15-14:00 | Pad. 2 – 922

Corso base di infeltrimento ad ago con lana cardata, consigliato sia per adulti sia per bambini con età superiore agli 8 anni. Chiara ti guiderà nel realizzare i topolini e ad applicarli al braccialetto, utilizzerai l’ago per infeltrimento e lana naturale di pecora. La durata del corso è di 40 minuti. ATTENZIONE: Al momento dell’iscrizione indicare la DATA e l’ORARIO scelto.

Profumatori e portafortuna con Il vello d’oro di Daniela Dalla Valle

15:30-16:30 | Pad. 2 – 922

Corso con mix di materiali naturali: il quadrifoglio infeltrendo la lana ad ago e con utilizzo del lino naturale potrai realizzare un utile e profumato portafortuna, Chiara ti guiderà nel realizzare il profumatore per ambienti e potrai scegliere l’essenza che più ti piace. La durata del corso è di 1 ora. ATTENZIONE: Al momento dell’iscrizione indicare la DATA e l’ORARIO scelto.

Fatina dei fiori con Patrizia Pozzobon

Tutto il giorno | Pad. 7 – 724

Corso per la realizzazione di due dolci fatine in pannolana

Angelo Vicky con Patrizia Pozzobon

Tutto il giorno | Pad. 7 – 724

Corso per la realizzazione di un angioletto in feltro modellabile pizzo

Angelo vellina con Patrizia Pozzobon

Tutto il giorno | Pad. 7 – 724

Realizzazione di un morbido angelo in vello

Elfo dei fiori con Patrizia Pozzobon

Tutto il giorno | Pad. 7 – 724

Corso per la realizzazione dell’elfo in pannolana.

Stola in nunofeltro a mosaico con Cinzia Iezzi

Tutto il giorno | Pad.2 – 942

Conosci la tecnica del NUNOFELTRO? E’ una parola di origine giapponese “nuno” che significa tessuto/panno. Si tratta di infeltrire con acqua e sapone della lana cardata o pettinata su di un tessuto leggero, come la seta o la garza di cotone, ottenendo effetti estremamente interessanti. Per rendere accessibile a tutti questo corso ho deciso di far utilizzare del prefeltro di lana merinos e seta, su seta pongè. Il corso dura 1:30 ora circa ed il costo comprende la lana e i materiali per l’infeltrimento ad acqua. Il corso si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 su prenotazione previo esaurimento posti. Obbligo di prenotazione telefonando a +39 347/0095449 Cinzia Iezzi

TECNICHE PITTORICHE

Come riportare qualunque disegno su supporti in ceramica (e non solo) con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

Durante il corso di 45min circa faremo una panoramica sulle tecniche che è possibile applicare sui distinti supporti; ti illustrerò come ottimizzare il risultato usando i trucchi dei professionisti, in particolare parleremo di “spolvero”, metodo usato per affreschi, disegni in serie e -come nel nostro caso- ceramica. Ti fornirò la speciale carta solitamente utilizzata (facilmente reperibile nei negozi di Belle Arti) e un disegno di base, con cui realizzerai uno “spolvero” semplice da portare a casa. Se preferisci, se già hai un disegno in mente, portalo con te in fiera; sarò lieta di darti indicazioni su come procedere in autonomia col tuo progetto. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

Decorazioni natalizie su biscotto ceramico bianco (senza cottura in forno) con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

I risultati non saranno uguali a quelli della maiolica smaltata tradizionale (con passaggio in forno a 930°) ma potresti stupirti scoprendo cosa si può ottenere con colori e materiali che già hai in casa. Corso base adatto anche a bambini e ragazzi, in 90min circa dipingeremo insieme piccoli agrifogli, paesaggi innevati, pettirossi o angioletti su argilla bianca già sottoposta ad una prima cottura, che potrai portare subito a casa e rifinire in base al tuo gusto personale. Il costo comprende supporti, materiali e le informazioni che ti permetteranno di proseguire in autonomia, oltre ad un decoro bianco a tua scelta da dipingere a casa. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

Decorazioni natalizie in stile shabby su biscotto ceramico rosso (senza cottura in forno) con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

Il “biscotto” rosso (argilla rossa sottoposta ad una prima cottura in forno ceramico a 930°, che si usa come base per la ceramica smaltata) è particolarmente adatto per realizzare decori natalizi in stile shabby. Impara a dipingere alberelli o altre sagome che potrai utilizzare per ghirlande, centrotavola, o per confezionare i tuoi pacchi regalo in questo facile corso di 60min circa; potrai subito portare via i tuoi decori shabby insieme ad un pezzo da decorare a casa, e acquistarne altri ad un prezzo scontato. Il costo del corso comprende supporti (3 piccoli alberi di Natale + 1 decoro più grande), materiali e le informazioni che ti permetteranno di proseguire in autonomia. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

A tratteggio con modoro con Cristina Cati

10:00-11:00 e 14:00-15:00 | Pad. 2 – 944

In questo corso ti insegnerò le basi del disegno con la tecnica al tratto in bianco e nero, vedremo passo passo come realizzare un disegno partendo da una fotografia e come trasferirlo su tessuto. Disegnerai poi su una pochette o una shopper che ti metterò a disposizione per mettere subito in pratica le tue abilità. Il costo del corso è comprensivo di una dispensa e di tutto il materiale. Per info e iscrizioni, puoi mandarmi una mail a cristina@modoro.it o presentarti direttamente allo stand 944- Pad 2, sarò lieta di accogliervi fino ad esaurimento posti. Pagamento in contanti o tramite POS.

Maga d’autunno con The quick lazy dog

12:00-13:30 | Pad.1 – 148

Abbracciamo l’arrivo dell’autunno immergendoci nelle sue tinte calde e ricche di sfumature! In questo corso useremo tre semplici ingredienti: il pennello, gli inchiostri colorati e l’acqua. Insieme vedremo come colorare un’illustrazione, sperimentando le velature e il bagnato sul bagnato. Nel costo sono compresi i materiali che vi porterete a casa: water brush/pennello. In collaborazione con HAMBURG INCHIOSTRI *CORSO ADATTO A TUTTI – ETÀ MINIMA 14 ANNI* Prenotazioni e info: thequicklazydog.info@gmail.com

CARTA

Dimostrazioni i colorazione e acquerello con Sara Torzullo

Tutto il giorno | Pad.2 – 927

Durante tutti i giorni di fiera, nei tempi non occupati dai corsi, sarò impegnata con dimostrazioni pratiche riguardo la colorazione dei timbri ma anche illustrazioni ad acquerello più in generale

Quaderno cucitura medievale con spunti di ecoprint su carta con Elisa Cosma

Tutto il giorno | Pad.2 – 929

Corso adatto a tutti in cui imparerete a cucire un taccuino con la classica cucitura medievale, al termine corso teorico di ecoprint su carta. Il corso dura circa 45 minuti e si tiene a richiesta durante tutte le 4 giornate. il costo comprende anche il materiale. Per info scrivere a elisacosma75@ymail.com

Taccuino in legno con Elisa Cosma

Tutto il giorno | Pad.2 – 929

Cucitura copta con sagomatura delle pagine. Corso avanzato. Il corso dura circa 1 ora e si tiene a richiesta durante tutte le 4 giornate. il costo comprende anche il materiale. Per info scrivere a elisacosma75@ymail.com

Creare un quaderno, in tutte le sue parti con Elisa Cosma

Tutto il giorno | Pad.2 – 929

Durata corso: 2 ore circa. Il corso si tiene durante tutte le 4 giornate, a richiesta. Materiale e istruzioni comprese nel prezzo Corso pratico per imparare a costruirsi un quaderno in autonomia con tutti i trucchi del mestiere. Per preiscrizione scrivere a elisacosma75@ymail.com

Semplice e versatile cucitura catenella con Elisa Cosma

Tutto il giorno | Pad.2 – 929

Durata corso: 45 min circa, si tiene durante tutte le 4 giornate a richiesta Materiale e istruzioni comprese nel prezzo Corso pratico per imparare una delle cuciture più semplici e versatili, la catenella. Per preiscrizione scrivere a elisacosma75@ymail.com

Cultura belga con Elisa Cosma

Tutto il giorno | Pad.2 – 929

Quaderno con cucitura Belga copertina in legno. Durata corso: 1.30 circa. Il corso si tiene durante tutta le 4 giornate a richiesta. Materiale e istruzioni comprese nel prezzo. Per preiscrizione scrivere a elisacosma75@ymail.com

La lettera a quilling con Elena Marconato

Tutto il giorno | Pad.2 – 948

Creazione della lettera a tecnica quilling utilizzando le strisce di carta h 5 mm per iscrizioni scrivi un email a elenamarconato@alice.it

Biglietto natalizio tecnica quilling con Elena Marconato

Tutto il giorno | Pad.2 – 948

Un biglietto tridimensionale realizzato con semplici striscioline di carta. Un progetto molto accattivante per costruire il tuo Biglietto Natalizio Per iscrizioni scrivi alla mail elenamarconato@alice.it

Orecchini tecnica quilling con Elena Marconato

Tutto il giorno | Pad.2 – 948

Realizzazione di un paio di orecchini di carta tecnica quilling. Sarà possibile scegliere tra tanti modelli esposti Per iscrizioni scrivi una email a elenamarconato@alice.it

Laboratorio origami – fiore di loto con Giorgia Migliarini

Tutto il giorno | Pad.2 – 932

Vuoi imparare a piegare un bellissimo fiore di loto con la tecnica dell’origami? In mezz’ora circa potrai imparare a piegare un fiore di loto di diametro 15 centimetri. Si tratta di un modello molto semplice ma di grande effetto, che può essere utilizzato come centrotavola, segnaposto o porta candela. Il materiale sarà già pretagliato e si potrà scegliere tra vari colori. Il laboratorio è indicato sia per adulti che per bambini (8+). Possibile svolgimento anche in lingua inglese. Si accettano 2 persone per turno (ogni mezz’ora circa) nell’arco di tutte le giornate della manifestazione, basterà recarsi presso lo stand di HOW TO FOLD – ORIGAMI RIMINI (PADIGLIONE 2 – STAND 293). Non vedo l’ora di iniziare a piegare con voi! Per riservarsi il posto ad un orario specifico contattami al 339 6457841 oppure scrivi a info@howtofold.shop. Grazie!! Giorgia

Arriva Halloween con l’associazione Scrappers Italia

Tutto il giorno | Pad. 1 – 271

Un corso perfetto per i bambini dagli 8 anni in su. Un biglietto di Halloween da regalare o tenere in casa o nella cameretta come decorazione. L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Crea due portamonete triangolari in carta riciclata con Sara Bettinati

Tutto il giorno | Pad.2

Creeremo insieme due portamonete (uno più piccino e l’altro più grande) dalla forma triangolare. Utilizzeremo carta da parati anni 60/70 la cui fantasia potrete scegliere durante il corso stesso. Non servirà la macchina da cucire.

Corso di mandala 3D con Elisa Meneghin

Tutto il giorno | Pad.2 – 923

I mandala tridimensionali uniscono la tradizione orientale che vede nelle forme circolari e ripetute un modo per dare ordine al mondo e alla nostra vita, assieme all’antichissima arte del quilling o filigrana di carta Comporre un mandala 3D stimola l’attenzione e la concentrazione, aiuta a rimanere focalizzati e contribuisce al benessere interiore. Durante i miei corsi scoprirai un metodo semplice per trovare spazio per te e abbandonare i pensieri mediante un’attività manuale. Passeremo insieme un’ora in cui imparerai i fondamenti della tecnica e costruirai un piccolo mandala a forma di stella, completo di cornice in cartoncino costruita da te.

My wanderlust girl con l’associazione Scrappers Italia

10:00-12:00 | Pad.1 – 271

Elisa vi guiderà nella realizzazione di un minialbum dai colori delicati con copertina in cartoncino ondulato, per contenere tante foto di un bel viaggio o dei ricordi più belli, attraverso l’utilizzo delle tecniche base dello scrapbooking. L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Decora il tuo albero di natale con cricut con Necchi Italia

10:30-11:30 | Pad.1 – 144

Durante il corso verranno mostrate tre tecniche originali per creare ornamenti per l’albero di Natale, interamente in carta. Utilizzando Cricut Maker si potrà realizzare da zero ognuna delle tre proposte, unendo diverse tecniche di composizione.

Be you be free con l’associazione Scrappers Italia

11:00-12:00 | Pad.1 – 271

Franca ci guiderà nella creazione di Tag realizzate con la tecnica del Mixed Media Preparazione dello sfondo con stencil a spessore, colorazione con color glow o cere acquerellabili, collage e timbri vari. Colorazione della fatina con cere acquerellabili o acquerelli. Corso adatto a chi ama colorare e sperimentare! L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Kind junk, art journal con l’associazione Scrappers Italia

11:00-12:00 | Pad.1 – 271

Franca ci guiderà nella realizzazione di un junk journal con la tecnica del Mixed Media. Creeremo una copertina su carta tinta con caffè, collage, uso di carte realizzate con la gel press, timbri, colori e marker. Verranno date indicazioni per le pagine interne in base all’uso desiderato e su come creare con la gel press. L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Fare un ritratto personalizzato in digital painting: dimostrazione con Gloria Maria Rovere

11:30-12:00 e 15:00-15:30 | Pad.2 – 960

L’artista e illustratrice Gloria Rovere eseguirà la dimostrazione di come impostare e sviluppare un ritratto personalizzato a partire da una fotografia. Il ritratto include, scherzosamente, le attitudini e le passioni della persona disegnata. Viene eseguito con la tecnica del Digital Painting e rappresenta, in forma semplificata, quello che Gloria sviluppa abitualmente per i suoi clienti. Per iscriversi utilizzare la pagina istagram https://www.instagram.com/gloriarovere o inviare una mail a gloria.rovere@gmail.com

Midori: Il diario di viaggo / traveller’s notebook con Chiara Cocco

10:00-11:00 | Pad.2 – 931

Cos’è un Traveller’s Notebook? Un diario di viaggio, creato per chi viaggia ma usato da chiunque, per avere sempre tutto a portata di mano e per diventare un prezioso contenitore dei vostri ricordi. Biglietti, mappe, appunti, foto troveranno il loro giusto posto in questo quaderno. Una raccolta di ricette del cuore? Un elenco di pensieri motivazionali? Usato da chi realizza Bullet Journal e da chi si cimenta in disegni all’aria aperta, il Traveller’s Notebook si presta a qualsiasi uso la vostra fantasia vi suggerisca. Ebbene, se non lo conoscete ancora ve ne innamorerete. Durante i lavori verranno illustrati i materiali utilizzati, saranno forniti spunti sul loro utilizzo e si apprenderanno tecniche semplici di lavorazione. Gli oggetti realizzati resteranno di proprietà. Il corso è pensato per un pubblico adulto ma possono partecipare anche ragazzi dai 12 anni in su. Si consiglia l’iscrizione via mail all’indirizzo info@di-chi.it in quanto i posti a disposizione sono pochi.

Bullet journal con Chiara Cocco

11:00-12:30 | Pad.2 – 931

Il Bullet Journal è un un sistema di pianificazione personalizzabile per gestire in maniera ottimale la propria agenda. Nella pratica consiste nel costruire un proprio planner, flessibile e dinamico, partendo da un comune quaderno bianco. Durante la lezione, dal taglio teorico – pratico verranno insegnate le tecniche di realizzazione e forniti molti utili suggerimenti. Il corso è pensato per un pubblico adulto. Si consiglia l’iscrizione via mail all’indirizzo info@di-chi.it in quanto i posti a disposizione sono pochi. CREDITS: Freepik

Junk journal con Chiara Cocco

13:00-16:00 | Pad.2 – 931

In questo nuovissimo corso realizzeremo un Junk Journal: ma cos’è? la traduzione letterale è diario spazzatura, ma di rifiuti in realtà non ce ne sono. E’ un quaderno realizzato partendo da un vecchio libro, che smonteremo e rimonteremo usando carte bellissime avanzate da altre lavorazioni, estratte da libri, riviste, giornali e avanzi di altri quaderni… La tecnica di cucitura proposta è la legatura a catenella intrecciata. Come sempre, nei miei corsi, sarete liberi di sperimentare e divertirvi con il materiale che metterò a vostra disposizione. Il corso è pensato per un pubblico adulto. Si consiglia l’iscrizione via mail all’indirizzo info@di-chi.it in quanto i posti a disposizione sono pochi.

Quaderno a rilegatura giapponese con Chiara Cocco

16:00-17:00 | Pad.2 – 931

In questo corso si apprenderà una tecnica di rilegatura, semplice seppur antica, nota comunemente come giapponese, un tipo di legatura facile ma di grande effetto. Tutti i materiali e le attrezzature saranno forniti dal docente. Il corso è pensato per un pubblico adulto ma possono partecipare anche ragazzi dai 12 anni in su. Si consiglia l’iscrizione via mail all’indirizzo info@di-chi.it in quanto i posti a disposizione sono pochi.

My block con l’associazione Scrappers Italia

16:00-18:00 | Pad.1 – 271

Barbara vi guiderà nella realizzazione di questo block notes utilizzando tecniche di soft mixed media su un supporto diverso dal solito… il legno!!! Un paio d’ore tra colori, paste e pennelli per imparare una tecnica e per “sporcarsi” le mani divertendosi….. L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Winter magic card con l’associazione Scrappers Italia

14:00-16:00 | Pad.1 – 271

Susanna ci guiderà nella realizzazione di tre card a tema inverno, con tecniche base del Mixed Media che poi potranno essere riutilizzate per creare qualsiasi tipo di card. E’ un corso adatto a tutti, non sono necessarie particolari abilità, se non la voglia di sporcarsi un po’ le mani! Vi stupirà constatare quanti piccoli trucchi daranno vita a splendidi risultati e vedrete come non ci sarà una card uguale all’altra, ma ognuna rispecchierà chi l’ha creata! L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

Ritratti divertenti con Gloria Maria Rovere

16:00-17:30 | Pad.2 – 960

L’artista Gloria Rovere (www.gloriarovere.it) insegnerà come è possibile per tutti creare un ritratto, giocando con materiali insoliti e diversi,: quelli che uno trova in casa e che stimolano la creatività in un gioco artistico. L’obiettivo del corso è dimostrare che siamo tutti degli artisti, anche se non lo sappiamo. Durante il corso verrà fornito il materiale base per impostare la propria opera. L’unico strumento che i partecipanti devono portare è la propria fantasia. Per iscriversi utilizzare la pagina istagram https://www.instagram.com/gloriarovere o inviare una mail a gloria.rovere@gmail.com

Cozy little christmas con l’associazione Scrappers Italia

14:00-16:00 | Pad.1 – 271

Un calendario dell’avvento con porta tisane, un progetto semplice ma di grande effetto per i vostri regali di Natale hand made, adatto anche a principianti. Elisa vi guiderà nella realizzazione di questo calendario dell’avvento, da regalare o tenere per sè, per concedersi una calda coccola aspettando il Natale. L’iscrizione al corso può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo abilmente@asi-italia.org oppure direttamente presso lo stand, nel caso di posti ancora disponibili.

CUCITO PRATICO

Il gilet incrociato da bambino con Roberta Ottolenghi

09:30-12:00 e 13:00-15:30 | Pad.7 – 810

Realizzeremo insieme un gilet incrociato da bambino. La taglia la potrai scegliere tu al momento dell’iscrizione (4 o 6 anni). In collaborazione con Tessuti & Moda per i tessuti. Avrai anche il cartamodello per fare e rifare tutti i gilet che vorrai! Per l’iscrizione a questo workshop scrivimi a robi@robedellarobi.it oppure al numero 339 4896359.

Scarpa circolare con rimanenze di tessuto con Filotimo

10:00-11:30 e 14:00-5:30 e 16:00-17:30 | Pad.7-810

Se anche tu sei pien* di pezzi di tessuto rimasti da altri progetti che sono troppo piccoli ma ti dispiace buttare ecco un’idea per trasformarli in una comoda sciarpa circolare! Non c’è limite alla creatività…puoi usare tessuti leggeri, pesanti, fermi o elastici…tutto dipende dall’effetto che vuoi ottenere. Vedremo insieme le varie possibilità e potrai scegliere i materiali che preferisci tra i nostri tessuti in pura lana/ canapa o ortica. Per iscriversi chiamare o scrivere al 3406805297 oppure mandare una mail a info.filotimo@gmail.com

La giacca kimono zero waste con Alessandra Zoppelli

10:00-12:30 e 15:00-17:30 | Pad.7 – 810

Giacca kimono zero waste, ovvero come sfruttare il tessuto fino all’ultimo centimetro! In questo corso realizzerai una giacca kimono imparando ad utilizzare il tessuto senza quasi scarto. La taglia prevista è unica e veste fino alla M abbondante, se preferisci una taglia diversa puoi indicarlo in fase di iscrizione. Per iscriverti al corso scrivimi a a.zoppelli@gmail.com o al 3477332982

Cuci il maxicollo unisex per l’inverno con Ladulsatina

10:00-12:00 e 13:00-15:00 | Pad.7 – 810

Cuciamo insieme un maxicollo unisex in doppio strato di tessuto per l’inverno, che chiuderemo con bottoni automatici. Questo collo è perfetto per la stagione fredda che si avvicina: è molto comodo da indossare e, a differenza delle classiche sciarpe, rimane in posizione, senza scomporsi, grazie alla chiusura con bottoni automatici. Il corso prevede l’utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti assoluti! Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. Tessuti: – ESTERNO: Pied de poule 80% poliestere, 20% viscosa – INTERNO: felpa grigio tinta unita 50% cotone, 50% poliestere riciclato, Certificato Oeko-Tex Standard 100 classe I, GRS – Global Recycled Standard. Tessuti di www.unpuntoallavolta.it Durata: 1 ora e 30 minuti / 2 ore circa

UNCINETTO

Granny con Primadonna

12:30-13:30 | Pad.7 – 624

come realizzare una piastrella granny

Borsa con fiori a uncinetto con Lucilla Alfano

13:30-15:00 | Pad.2 – 921

Decoreremo con dei fiori fatti ad uncinetto, una piccola borsa da portare a tracolla

Maglioncino nordico ad uncinetto “cuore d’inverno” con Mirka Rallo

10:15-12:15 e 13:00-15:00 e 15:15-17:15 | Pad.2 – 916

Spiegazioni, nozioni per la realizzazione del maglioncino nordico cuore d’inverno. Verrà fornito il materiale per la campionatura, un pattern con istruzioni dettagliate e schemi inoltre verrà fornito un link per collegarsi ad un corso on line fruibile in qualsiasi momento, dove verrà spiegato passo passo ogni passaggio per la realizzazione del progetto. Per iscrizione mail a uncinettofilorosso@gmail.com o un whatapp 3402965778

Punti base dell’uncinetto con Primadonna

14:00-15:00 | Pad.7 – 624

le tecniche base per imparare l’uncinetto e creare semplici lavori

BELLE ARTI

Intrecci di vita ad opera d’arte contemporanea con Emanuela Mrgonari

Tutto il giorno | Pad.2 – 949

Tecnica: intreccio manuale, a mano libera, solo con le dita, senza ausilio di attrezzi

Fotografare i prodotti per la vendita online con Team Mooza

12:00-12:30 e 15:00-15:30 | Pad.7 – 762

Fotografare i prodotti per la vendita online è uno step fondamentale per la propria attività. Ogni volta che apriamo una pagina web, siamo attirati dalle immagini dei prodotti, che parlano più di ogni altra cosa. Realizzare foto professionali con lo smartphone non è così difficile come può sembrare. Vi mostreremo consigli e tecniche semplici, efficaci e soprattutto perfette per chi ha poco budget e vuole migliorare le proprie pagine social e il proprio e-commerce.

DECORAZIONE

Dimostrazione di mandale 3D con Elisa Meneghin

Tutto il giorno | Pad.2 – 923

Ti mostro i gesti lenti dei mandala 3D, la tecnica innovativa per abbandonare i pensieri attraverso la manualità. Con la carta colorata creo elementi semplici che, composti in forme circolari, raccontano una storia di benessere e armonia. Tengo anche i corsi per imparare a realizzare i mandala; altrimenti puoi acquistare il kit per farlo in tranquillità a casa.

Penzolini in ceramica cotti col fornetto magico da microonde con Rosy Fichera

12:30-14:00 | Pad.2 – 947

Ho preparato dei penzolini tondi e a forma di alberino di Natale già incisi e cotti (vedi foto), durante il corso ve li farò dipingere e cristallinare, e poi li cuoceremo nel Fornetto Magico col forno a microonde. Durante il tempo di cottura (30 min circa), imparerete la prima fase del processo ceramico, cioè vi farò fare ed incidere un altro penzolino in argilla usando una sagomina di cartoncino ed il bisturi. Potrete così imparare da zero come si fa e, se vi va, ordinare il Fornetto Magico e fare da sole tutti i regali e le decorazioni del mondo. Facile e divertente.

Operazione regalo con cricut con Necchi Italia

12:30-14:00 | Pad.1 – 144

Il corso vi guiderà alla realizzazione di un regalo di Natale 100% handmade. Imparerete a personalizzare un guanto da forno con il termonivile e Cricut EasyPress, a realizzare una confezione regalo con Cricut Maker, cartoncini e acetato e, in più, tag natalizie e biglietti di auguri. Durante il corso verranno mostrate le differenze di taglio e piega a seconda del materiale scelto, l’utilizzo di varie tecniche tipiche dei plotter da taglio Cricut come il print then cut, la scrittura con i pennarelli e la cordonatura. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza e un piccolo omaggio. Con questo corso imparerai a: Conoscere le differenze tra i vari materiali per la creazione di scatole regalo Tagliare e trasferire il termovinile sui tessuti Eseguire la funzione print then cut Scrivere e disegnare con i pennarelli Creare cornici per bigliettini di auguri Apprendere alcune funzioni di base di Cricut Design Space Ogni partecipante realizzerà il progetto che si porterà a casa.

Emozioni sospese* magia del Natale con Crete Lab

11:00-12:00 e 12:30-13:30 e 15:30-16:30 e 17:00-18:00 | Pad.2 – 952

Durante il corso imparerai a realizzare cialde in cera vegetale da utilizzare come decorazioni natalizie , da appendere all’albero di natale, da usare come profuma cassetti , per decorare le porte oppure perché no, anche da spezzettare e sciogliere in brucia essenze. Imparerai inoltre il procedimento, i materiali da utilizzare, le dosi, i tempi e potrai decorare con fiori, frutta, spezie essiccate e brillantini vegetali. Confezioneremo il tutto in scatoline e paglietta naturale. L’attenzione per l’ambiente sarà parte importante del corso poiché è parte integrante di Crete Lab. Il materiale sarà completamente fornito, alla fine del corso porterete con voi le vostre creazioni ed un piccolo omaggio.

BIJOUX

Il mondo della polymer clay – livello base con Anna Bertoli

Tutto il giorno | Pad.2 – 916

Nel corso verranno realizzati una serie di componenti che poi potranno essere trasformati in gioielli e verranno spiegate le varie tecniche per ottenere degli effetti di superficie unici ed originali utilizzando pochi attrezzi e materiali comuni. La finalita’ del corso e’ quello di fare apprendere all’allievo la tecnica base di modellazione e lavorazione delle paste polimeriche quali FIMO, PREMO, Kato polyclay, cernit ecc.. inoltre le tecniche di condizionamento e di cottura indispensabili per una buona uscita del lavoro. All’allievo restera’ di proprieta’ tutte le creazioni realizzate durante il corso. Durata del corso 1 ora Costo del corso 20 euro Posti disponibili per ogni turno : 3 posti Per info ed iscrizioni inviare un messaggio in whatup al nr. 347.1568429 oppure per e-mail : anna.bertoli@gmail.com

Il mondo della polymer clay – livello intermedio con Anna Bertoli

Tutto il giorno | Pad.2 – 916

Nel corso verra’ affrontata la tecnica delle CANES cioe’ la creazione di bastoncini con dei disegni al loro interno. Al corsista viene richiesta una minima esperienza e di conoscenza della tecnica di modellazione. Durante il corso verra’ realizzata una sfoglia con le CANES che poi verra’ trasformata in gioiello. Inoltre verra’ spiegata anche la tecnica di rifinitura e lucidatura finale dei pezzi . Durata del corso : circa 1 ora e 30 min Prezzo : 30 euro Posti disponibili : 3 per fascia oraria Resta di proprieta’ del corsista tutto cio’ che verra’ realizzato durante il corso. Per info ed iscrizioni inviare la richiesta in whatup al numero 347.1568429 oppure per e-mail : anna.bertoli@gmail.com

Bracciale stellare con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Tecnica raw con inserimento di bicono swarovski e rocailles per iscriversi ai corsi scrivere a loryloredana@live.it

Bracciale veneziano con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Schibori ribbon, con utilizzo di mascherina fatta e dipinta a mano ed elementi vari, bracciale in pelle per iscriversi i corsi scrivete a loryloredana@live.it

Punta spilli con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Tessitura di perline, si ricopre un guscio in legno utilissimo per avere a portata di mano i nostri aghi o spilli per i corsi scrivete a loryloredana@live.it

Porta aghi con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Tessitura di perline (peyote) si ricopre un tubicino di legno così avremo sempre i nostri aghi a portata di mano e magari per fare un regalino alle nostre amiche perlinose per iscriversi ai corsi scrivere a loryloredana@live.it

Spilla corona con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Tecnica soutache per iscrizione ai corsi scrivere a loryloredana@live.it

Spilla coccarda con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Creare una coccarda con tecniche di cucito e embroidery iscrivetevi ai corsi scrivendo a loryloredana@live.it

Bracciale fiorito con Loredana Ferrari

Tutto il giorno | Pad.2 – 917

Tecnica di tessitura peyote in varie forme iscrivetevi ai corsi scrivendo a loryloredana@live.it

Crea il tuo portachiavi in cuoio preferito con Vanessa Rottin

Tutto il giorno | Pad.2 – 907

Avrai a disposizione fiori colorati in cuoio per mille abbinamenti e io ti insegnerò come costruire il portachiavi per te e/o le tue amiche! Per iscrizioni: vaneclettica@gmail.com oppure 3492620368

Soffi di seta con Wilma Strabello

Tutto il giorno | Pad.2 – 928

Realizzazione di una collana e orecchini con i bozzoli dei bachi da seta. Il costo del corso è comprensivo di tutto il materiale. Durata del corso 40 minuti circa. Pagamento in contanti. Per l’iscrizione presentarsi allo spazio 928. Via delle Idee. Pad. 2

Chiacchierino con Anna Maria De Giuseppe

14:00-15:00 | Pad.2 – 946

Nel corso della lezione vi verrà insegnata la tecnica base del pizzo chiacchierino con l’uso della tradizionale navetta con la quale proverò a farvi realizzare un piccolo bijoux. Le adesioni di partecipazione al corso potranno essere comunicate direttamente presso lo stand o al numero di cell. 3470054302. La prenotazione è necessaria per potersi garantire il kit che rimarrà Vostro.

Collier con ciondolo “spaghetti al pomodoro” con Elisabetta Portinari

14:30-15:30 | Pad.2 – 905

Impariamo a realizzare un collier con ciondolo in ottone battuto a mano con inseriti elementi decorativi rossi. Richiamando lo slogan della fiera “Il gusto della creatività”, abbiamo pensato di intitolare il gioiello “Spaghetti al pomodoro”.

MAGLIA

Cappello tessuto con Gelsomina Simone

Tutto il giorno | Pad.2 – 939

“Il telaio per cappelli” è un telaio autoprodotto che permette la realizzazione di un cappello intrecciato con la tecnica della tessitura in modo semplice e veloce. Il costo comprende il materiale necessario e l’utilizzo del telaio. Per iscriversi mandare una email a: ilfilodiarianna.gelsomina@gmail.com

Borsina tessuta con Gelsomina Simone

Tutto il giorno | Pad. 2 – 939

La borsina è realizzata con “il telaio per cappelli”, un telaio autoprodotto che ne permette la tessitura in modo semplice e veloce. Il costo comprende il materiale necessario e l’utilizzo del telaio. Per iscriversi mandare una email a: ilfilodiarianna.gelsomina@gmail.com

Piccole creazioni con Gelsomina Simone

Tutto il giorno | Pad. 2 – 939

Con “il telaio per cappelli” realizzeremo, a scelta, una delle creazioni della foto. Piccole e facili tessiture adatte anche a ragazzi/e. Il costo comprende il materiale necessario e l’utilizzo del telaio. Per iscriversi mandare una email a: ilfilodiarianna.gelsomina@gmail.com

Fascia per capelli tessuta con Gelsomina Simone

Tutto il giorno | Pad. 2 – 939

La fascia per capelli è tessuta con “il telaio per cappelli”, un telaio autoprodotto che ne permette la realizzazione in modo semplice e veloce. Il costo comprende il materiale necessario e l’utilizzo del telaio. Per iscriversi mandare una email a: ilfilodiarianna.gelsomina@gmail.com

CUCITO CREATIVO

Corso dell’abc per il tissage danese con Non Solo Vino di Persico Antonino Cataldo

09:00-13:00 e 14:00-17:30 | Pad. 7 – 631

Con questo corso impari la tecnica del Tissage Danese, realizzerai un mini centrino. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336642151 (anche WhatsApp)

Cuore decorativo con nappina da appendere con Lucia Curina

Tutto il giorno | Pad. 2 – La Via delle Idee

Realizzeremo insieme un cuore imbottito, con tessuto in cotone , tutto cucito a mano , una nappina decorativa con uno strumento adatto , poi assembleremo il tutto con varie decorazioni. Un’ottima occasione divertente per realizzare qualcosa con le proprie mani. I cuori da appendere potranno abbellire la vostra casa, i vostri regali ed anche il vostro albero di natale. La tecnica è veramente molto semplice ed intuitiva. I tessuti, i filati e gli strumenti sono gentilmente offerti da Mez Cucirini. Il materiale è compreso nel costo del corso di cucito creativo. Mi trovate al pad. 2 Via delle Idee – Mostra “Interpreta un ritratto” – Area Corsi Il corso ha una durata di 1 ora circa a rotazione Tutto il materiale è compreso nel prezzo Gli strumenti necessari per eseguire il corso sono forniti da me Per info e prenotazione scrivere a lemiegirls@gmail.com oppure telefonare al 3391610043

Ciclamini tridimensionali con Evi Bossanyi

09:11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Anche chi non ha il pollice verde particolarmente spiccato potrà godere tutti i giorni della bellezza di questi ciclamini sempre fioriti realizzati in feltro e pannolenci. Nel corso del laboratorio potrai realizzare un vasetto in feltro di piccole dimensioni ed i fiori di ciclamino in pannolenci perfezionando le tue conoscenze nell’utilizzo del punto festone. Potrai scegliere il colore del fiore che più ti piace tra il rosso, il bianco, il fucsia e il rosa. In base alla tua preferenza abbelliremo il vasetto con un bel fiocco di raso in tinta e comporremo la pianta. Il corso è adatto a tutti, ha una durata di circa un’ora e mezzo. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336119945 (anche WhatsApp)

Non è Natale…senza una Natalina con Evi Bossanyi

09:11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Hai mai pensato di abbellire la tua casa con una bellissima natalina realizzata in feltro e pannolenci? Durante il workshop potrai realizzare con le tue mani questa graziosa pianta grassa che deve il suo nome comune proprio al Natale in quanto in quel periodo dell’anno sbocciano i suoi innumerevoli e coloratissimi fiori fucsia o rosa. Il corso è adatto a tutti ed ha una durata di circa un’ora e mezzo. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336119945 (anche WhatsApp)

Il pantaloncino ampio per bambino con Roberta Ottolenghi

16:00-18:00 | Pad.7 – 810

Realizzeremo insieme un pantaloncino ampio e largotto al polpaccio da bambino. La taglia la potrai scegliere tu al momento dell’iscrizione (4 o 6 anni). In collaborazione con Tessuti & Moda per i tessuti. Avrai anche il cartamodello per fare e rifare tutti i pantaloncini che vorrai! Per l’iscrizione a questo workshop scrivimi a robi@robedellarobi.it oppure al numero 339 4896359.

Corso di cucito giacca kimono con Alegre Tessuti e Flinfiniti

09:15-11:15 e 11:30-13:30 e 14:15-16:15 e 16:30-18:30

AleGre Tessuti in collaborazione con la creativa Lucia Benedetti “Filinfiniti” presenta un corso di cucito per realizzare un bellissimo capo must di questa stagione. Siete pronte a confezionare una bellissima Giaccha Kimono, personalizzandola al 100%, scegliendo tra i migliori tessuti di AleGre Tessuti? Lucia vanta una formazione in Architettura e Design che la spinge alla ricerca di bellezza e armonia, mentre la maternità Le ha fatto riscoprire la dimensione della cura dei piccoli dettagli. Realizza insieme a Lucia una giacca con maniche a kimono e finiture in contrasto. Sarai seguita con cura assaporando la soddisfazione di poter indossare qualcosa che hai scelto e cucito con le tue mani! Un piccolo momento per prenderti cura di te.

Dimostrazione pratica di cucitura creativa di una giacca patchwork senza taglia con Eda Art

10:00-10:30 e 14:00-14:30 | Pad.7 – 622

Durante la dimostrazione mostreremo come realizzare una giacca patchwork senza taglia partendo da ritagli di tessuto. Presso lo stand sono disponibili per acquisto sia il kit che il prodotto finito.

Realizzazione di una cintura obi, ispirata alla tradizione giapponese con Valeria Greggio

10:00-11:30 e 15:00-16:30 | Pad.7 – 810

La cintura che andremo a creare durante questo corso è un Obi rivisitato, dalla realizzazione semplice, ideato anche per chi non si è mai approcciato alla confezione. È composto da due rettangoli di stoffa, e un nastro di canetè. Una volta finito sarà un accessorio che valorizzerà la tua figura, immancabile del tuo guardaroba. Prenderemo le tue misure, e sarai tu a decidere lunghezza e altezza della cintura in base al tuo gusto. Il canetè è posizionato per non creare grinze, e sarai tu a decidere se chiuderlo con un fiocco sul retro, oppure sul davanti. È rinforzato con fliselina e con delle cuciture ribattute. Tutti i materiali per la realizzazione e gli strumenti per realizzarlo li fornirò io, tu armati di entusiasmo. Il tempo di realizzazione è di circa 1 h e mezza. Per prenotazioni, informazioni, richieste o eventuali appuntamenti fuori orario, oppure nel caso tu voglia realizzarlo in coppia scrivimi a info.studiokomodo@gmail.com.

Dimostrazione pratica di cucitura creativa di una borsa trasparente con Eda Art

11:00-11:30 e 15:00-15:30 | Pad.7 – 622

Durante la dimostrazione mostreremo come realizzare una borsa trasparente. Presso lo stand sono disponibili per la vendita il kit ed il prodotto finito

Crea il tuo colletto classic con Popihat di Lara Amadeo

11:00-11:45 e 16:00-16:45

Partecipa a questo corso se vuoi imparare a creare il tuo personale colletto CLASSIC di PopiHat. Un corso facile facile, anche per chi non ha mai usato la macchina da cucire!

Ali fatate con Thialò – Lorenza Anconetani

15:00-16:45 | Pad.2 – 938

Chi da bambina non ha sognato di essere una farfalla o una fatina? …E allora realizzeremo insieme delle morbide ali colorate! (taglia bambini). Il costo del corso è comprensivo di tutto il materiale (durata corso 90/120 minuti). Per l’iscrizione preferibilmente contattatemi via mail (info@thialo.com) oppure vi aspetto al Pad. 2 – stand 938 THIALO’ – VIA DELLE IDEE

Presentazione software da ricamo con Necchi Italia

12:00-12:15 | Pad.1 – 144

Scopri come è facile digitalizzare i tuoi disegni con il software DRAWings e trasformarli in bellissimi ricami

Dimostrazione pratica di cucitura creativa di un cappottino per cane con Eda Art

12:00-12:30 e 16:00-16:30 | Pad. 7 – 622

Durante la dimostrazione mostreremo come realizzare un cappottino per cane. Presso lo stand sono disponibili per la vendita il kit ed il prodotto finito

Presentazione ricamatrice wi fi con Necchi Italia

12:30-12:45 | Pad.1 – 144

Sai ricamare a macchina? È ora di imparare come si fa!

Portafogli a bustina con Anna Pinotti

14:00-15:30 | Pad.2 – 945

Durante il corso verrà realizzato un portafogli a due bustine. Nella tasca più grande trovano spazio i documenti e le banconote, mentre la più piccola è riservata alle monete ed è staccabile! Partendo da due fogli fantasia già plastificati con pvc di recupero potrai cucire semplicemente a mano le due bustine e attaccarle insieme attraverso bottoni a pressione. Per iscrizione e info: lapinotteria@gmail.com o whatsapp 3516128220

Streghette Guenda con Patrizia Pozzobon – Merceria Ago e filo

Tutto il giorno | Pad.7 – 724

Corso per la realizzazione di una simpatica streghetta in maglina e velluto

Corso di cucito giacca kimono con “filinfiniti” con Alegre Tessuti di Marianna Carucci

Tutto il giorno | Pad.7 – 501

AleGre Tessuti in collaborazione con la creativa Lucia Benedetti “Filinfiniti” presenta un corso di cucito per realizzare un bellissimo capo must di questa stagione. Siete pronte a confezionare una bellissima Giaccha Kimono, personalizzandola al 100%, scegliendo tra i migliori tessuti di AleGre Tessuti? Lucia vanta una formazione in Architettura e Design che la spinge alla ricerca di bellezza e armonia, mentre la maternità Le ha fatto riscoprire la dimensione della cura dei piccoli dettagli. Realizza insieme a Lucia una giacca con maniche a kimono e finiture in contrasto. Sarai seguita con cura assaporando la soddisfazione di poter indossare qualcosa che hai scelto e cucito con le tue mani! Un piccolo momento per prenderti cura di te.

BAMBINI

Portachiavi mostriciattolo con Alessandra Casali

10:30-12:30 e 15:00-17:00 | Pad.2 – 930

Insieme realizzeremo un portachiavi a forma di mostriciattolo, molto colorato e morbido. Il corso prevede l’utilizzo della macchina da cucire ed è rivolto a tutti i bambini dai 6 anni in su… Il kit contiene: stoffa colorata, 1 gancio, 2 bottoni per gli occhietti, 1 etichetta, pannolenci, imbottitura. Il corso comprende tutto l’occorrente per la realizzazione. Durata: 30 minuti circa Costo: €18 Per prenotazioni inviare messaggio whatsapp al numero: 333-8751079

Quaderno Jappo per bambini: la rilegatura orientale facile con Chiara Cocco

17:00-17:30 | Pad.2 – 931

In questo corso super colorato e super facile i bimbi potranno cimentarsi nella rilegatura orientale facile per realizzare un quadernetto dall’effetto WOW assicurato. Tutti i materiali e le attrezzature saranno forniti dal docente. Il laboratorio è pensato per i bambini dai 6 ai 12 anni. Si consiglia l’iscrizione via mail all’indirizzo info@di-chi.it in quanto i posti a disposizione sono pochi.

Ti racconto una storia con Teresa Francesca Giffone

16:00-17:00 | Pad.1 – 241

Lettura animata di un albo illustrato assieme alla libraia de La Vispa Teresa

RICAMO

Dimostrazione pratica della tecnica del punto ago con Eda Art

Tutto il giorno | Pad.7 – 622

Durante la dimostrazione vi daremo un’introduzione ai punto base della tecnica del punto ago. Presso lo stand è disponibile per la vendita il libro completo del punto ago in italiano/inglese.

Fare o ricamare la rete a modano o rete del pescatore con Monteforte ricama

Tutto il giorno | Pad.7 – 856

Inizio lavoro, aumenti e diminuzioni fino a creare il primo quadrato. Messa a telaio. Come leggere i disegni e ricamo con i due punti base. Punto rete e punto pieno Prenotazioni 3899747059 o losco.manuela@libero.it

Macramè figurativo, il cavandoli con Monteforte ricama

Tutto il giorno | Pad.7 – 856

Spiegazione del Cavandoli e del Cavandoli a modo mio.Un Punto del macrame per creare velocemente basi per portachiavi ,accessori per borsetta. Utile per riciclo creativo di scatole .

Il ritratto con Lucia Curina

Tutto il giorno | Pad.2 – 911

Ricameremo insieme con una tecnica base ma d’effetto un ritratto . Durante il corso ti insegnerò a riportare il disegno su tela e a creare un ritratto scegliendo i colori giusti ed i fili più appropriati. la quota d’iscrizione comprende un kit ricamo completo che ti permetterà di creare la tua spilla personalizzata. per iscriverti basterà contattarmi via mail all’indirizzo giulia.salvaneschi@hotmail.it o al numero 3383124235.

Bottoni di filo con Manufacta

Tutto il giorno | Pad.7 – 853

Tornano ad Abilmente i nostri bottoni di filo, completamente fatti a mano: vuoi provare? Ecco per te il laboratorio base! Ti sei già messo alla prova lo scorso anno? Un nuovo bottone ti aspetta… Per ulteriori informazioni sul corso e/o per iscriverti scrivi a: rossella@manufacta.it oppure telefona al 393 9205060

T-shirt ricamata a mano con Maria Paula Cicala

Tutto il giorno | Pad.7 – 830

Durante il corso verranno insegnati i passaggi base per approcciarsi al ricamo (scelta del disegno, preparazione del materiale, come trasferire il disegno sul tessuto, punti base, attuazione del ricamo). Il partecipante verrà seguito passo passo e al termine del corso potrà portare a casa la t-shirt con il ricamo terminato. Corso adatto a tutti, anche a chi non ha mai usato ago e filo. Verrà fornito tutto il materiale necessario: t-shirt, ago, filo, telaio, forbice, disegni, mini guida cartacea per riprovare a casa. Durata 1 ora circa. Per info o prenotazioni: 340-2554480 / parlamidilana@gmail.com

Body neonato ricamato a mano con Maria Paula Cicala

Tutto il giorno | Pad.7 – 830

Durante il corso verranno insegnati i passaggi base per approcciarsi al ricamo (scelta del disegno, preparazione del materiale, come trasferire il disegno sul tessuto, punti base, attuazione del ricamo). Il partecipante verrà seguito passo passo e al termine del corso potrà portare a casa il body con il ricamo terminato. Corso adatto a tutti, anche a chi non ha mai usato ago e filo. Verrà fornito tutto il materiale necessario: body, ago, filo, telaio, forbice, disegni, mini guida cartacea per riprovare a casa. Durata 1 ora circa. Per info o prenotazioni: 340-2554480 / parlamidilana@gmail.com

Bargello con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato un centrino a punto bargello. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Porta un tuo capo e ti insegno a ricamarlo con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato un capo (jeans, maglietta, sciarpa, ecc…) che volete far rivivere con una trasformazione personalizzata. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Sacchetto profuma cassetti oppure per bomboniera con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato un soggetto floreale (o a scelta dell’allievo) utilizzando i punti del ricamo classico: punto erba, punto catenella, punto mosca, punto foglia, punto Palestrina, punto vapore (rosellina), punto nodini, ecc). I materiali sono inclusi nel costo. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Reticello con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato il centro di un fazzoletto in lino con la tecnica del reticello (foto puramente indicativa). Durata 3 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Specchietto con iniziale con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato un’iniziale utilizzando i punti del ricamo classico: punto erba, punto catenella, punto mosca, punto foglia, punto Palestrina, punto vapore (rosellina), punto nodini, ecc). I materiali, tra cui lo specchietto, sono inclusi nel costo. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Sfilature semplici e composte – livello base o livello avanzato con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Il corso è sia di livello base, sia di livello avanzato, con diverse difficolta di sfilature. I materiali sono inclusi. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Sfilature su tela aida per bordi asciugamani con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà eseguita una bordura con sfilata su tela Aida per i bordi di asciugamani o canovacci. I materiali sono inclusi. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Come confezionare una tovaglia con orlo a giorno e angoli a cappuccio con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà eseguito l’orlo a giorno e la confezione degli angoli perfetti. I materiali sono inclusi. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Vagonite con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato una bordura con punto vagonite. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Sfilato siciliano créatif con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato il centro di un fazzoletto in lino con la mia tecnica dello sfilato siciliano Créatif (foto puramente indicativa). Durata 3 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Punto crivo con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato una bordura a punto crivo. Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Hardanger con Flaminia Alagna

Tutto il giorno | Pad.7 – 852

Verrà ricamato il centro di un fazzoletto in lino con la tecnica dell’hardanger (foto puramente indicativa). Durata 2 ore. Sarà necessario portare il telaio, le forbicine, il ditale (nel caso si è abituati ad usarlo). Per iscrizioni: flaminia.alagna@gmail.com, Messenger: “Flaminia Alagna” oppure “Fili e filati di Flaminia”

Dimostrazione gratuita ricamo a fili tirati e sfilati con l’associazione Corporazione delle Arti

11:00-13:00 | Pad.7 – 840

Una bella possibilità gratuita per conoscere la tecnica e osservare una maestra al lavoro. La dimostrazione non prevede l’insegnamento, ma la maestra sarà felice di scambiare informazioni con le persone interessate.

Punto rinascimento con l’associazione Corporazione delle Arti

11:00-13:00 | Pad.7 – 840

Dimostrazione gratuita di Punto rinascimento con spighetta all’uncinetto. Una lavorazione tipica siciliana che consente mille interpretazioni, anche moderne. Occasione unica per vedere un’esperta all’opera e scoprire insieme qualche segreto. Non è prevista la partecipazione diretta, ma solo l’osservazione.

A scuola di Punch Needle con Lucia Curina

Tutto il giorno | Via delle Idee

PUNCH NEEDLE: UNA TECNICA DI RICAMO MOLTO ANTICA MA POCO CONOSCIUTA IN ITALIA. AL MIO CORSO IMPARERAI: LE ORIGINI, LA TECNICA CON I PASSAGGI FONDAMENTALI, FARAI PRATICA CON I MATERIALI CHE HO PREPARATO PER TE REALIZZANDO UN SEMPLICE FIORE CHE TI INTRODURRÀ A INFINITI PROGETTI! INSIEME CI DIVERTIREMO! kit compreso nel corso, strumenti messi a disposizione. per prenotarsi al corso scrivi a rossella.garbin@live.it

Moderno ricamo magico con Maria Francesca Broggini

1030-11:30 e 14:00-15:00 | Pad.7 – 833

Muoveremo insieme i primi passi attraverso il mondo del ricamo moderno con un tocco di magia. Il ricamo come incanto, manifestazione e terapia. Attraverso i punti impareremo a concentrarci sul qui e ora, e manifestare i nostri intenti, per creare una piccola opera unica carica della nostra volontà, emozione e affermazione Prenota il tuo posto scrivendo a: gloria.acupingere@gmail.com

Merletto a tombolo con corporazione delle Arti

11:00-12:30 | Pad.7 – 840

Corso base adatto a principianti o a chi voglia migliorare alcuni dettagli. I fuselli vi affascineranno con il loro ticchettio, mentre tessono il merletto. Materiale ed attrezzatura a disposizione. Alla fine del corso sarà possibile portare via il merletto realizzato. Prenotazione obbligatoria Mariagrazia Oreglia 335 7510020

Gelatini pop con Maria Francesca Broggiani

15:30-17:00 | Pad.7 – 833

Ricameremo insieme divertentissime spille pop. Non ti devi preoccupare se non sai ricamare, hai la possibilità di scegliere il livello adatto a te, l’importante è divertirsi insieme, ti aspetto! Prenota il tuo posto scrivendo a: giulia.salvaneschi@hotmail.it

TECNICHE DECORATIVE

Fregio sovrapporta di pregio con decorazione a scelta con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

Decorazione con tecniche a scelta (materico, effetto ruggine, decapatura, lavaggio, sfumature pittoriche) di un fregio fiorentino, complemento di arredamento. A scelta lo stile che vorrai conferire al fregio: rustico, elegante, shabby etc.

Decorazione di vasi con varie tecniche a richiesta con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

Tecnica Materica, effetto ruggine o decapatura con colori gessosi. Inserimento di fregi in MDF e con Stampi e pasta modellabile. Sfumature pittoriche. Per prenotazioni: cel 339 1862721

Pannello dogato “my animals” con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

Gattini e cagnolini su fondo materico ed effetto ruggine. Decorazione a stencil, decoupage. Raffigurazione di cassetti dipinta per prenotazioni: 339 1862721

Orologi dogati in stile francese con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

Orologi con ambientazione di tazze in stile shabby o effetto lavagna, a scelta. Raffigurazione dipinta di un mobile. Completo di meccanismo e lancette. per prenotazioni cell 339 1862721

Decorazione di una cassettiera (scatola) con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 114

Restyling di una scatola con varie tecniche di decorazione: decapatura, stencil, uso di fregi. – Tecniche utili per la decorazione del mobile prenotazione cell 339 1862721

Pannelli floreali, tecniche miste: timbri, decapatura, decoupage con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

Creazione di Ambientazioni Floreale, decapatura a più colori, timbri. per prenotazioni: cell 339 1862721

Decorazione di vassoi, cornici con decor, transfer o trasferimento immagine con Lucia Piazza

Tutto il giorno | Pad.2 – 910

A scelta decorazione di Vassoi, Cornici di pregi con tecniche di Decapatura, Trasferimento immagine con prodotto o Decor Transfer, Sfumature pittoriche, lavaggio, patinature, etc. per prenotazioni cell 339 1862721

Modellazione ceramica con impressione di pizzo all’uncinetto con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

Realizziamo insieme una piastrella con impressione di un centrino all’uncinetto. Quello che vedi in foto è un piattino finito, mentre tu riceverai un pezzo che potrai colorare a freddo o semplicemente rifinire con una vernice trasparente protettiva. Impara a stendere l’argilla e a modellarla. I materiali necessari sono forniti e compresi nel costo. Per questo corso è richiesta la cottura del manufatto in forno ceramico, ma in fiera non è possibile; al momento dell’iscrizione potrai scegliere se portare via il pezzo oppure lasciarlo allo stand, io lo cuocerò e spedirò senza costi aggiuntivi entro la prima settimana di novembre. I tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel massimo rispetto delle leggi sulla privacy. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

Modellazione dell’argilla – foglie con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

Impara a stendere l’argilla e a modellarla, scopri quei passaggi che fanno la differenza del risultato e che in rete non ti fanno vedere. Tutti i materiali necessari sono forniti e compresi nel costo di questo corso di 60min circa. N.B: Per questo corso è richiesta la cottura del manufatto in forno ceramico, ma per motivi di tempi e attrezzature in fiera non è possibile; al momento dell’iscrizione potrai scegliere se portare via il pezzo e provvedere alla cottura presso un laboratorio di tua scelta oppure lasciarlo allo stand, e io lo cuocerò e spedirò senza costi aggiuntivi entro la prima settimana di novembre. I tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel massimo rispetto delle leggi sulla privacy. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

Foglia oro su biscotto ceramico con Chromie

Tutto il giorno | Pad.2 – 934

Con gli opportuni accorgimenti la foglia oro si può applicare anche su “biscotto” ceramico (argilla rossa sottoposta ad una prima cottura in forno a 930°). 45min circa per imparare ad applicare il similoro – o il similargento, se preferisci- con prodotti professionali. Nel costo del corso, oltre all’oggetto che decorerai e alle informazioni utili per proseguire in autonomia, sono compresi un campione di colla e due fogli 16×16 (oro o argento). Se lo desideri, potrai acquistare a prezzo scontato ulteriori pezzi tra quelli a disposizione. Tutti i miei corsi sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze, puoi scegliere se prenotare o presentarti allo stand in base all’orario del tuo biglietto di ingresso. Ulteriori info e iscrizioni alla mail chromiedicristina@gmail.com

Midori corset con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecnica Mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Midori kintsugi con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecniche Mix media che ricreano lo stile Kintsugi L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Midori “the wolf” con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecniche Mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Midori steampunk style con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecniche Mix media in stile Steampunk con effetto pelle L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Midori riciclo creativo con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecniche Mix Media utilizzando materiali riciclati L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Midori pizzo e specchio con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Copertina di una Midori decorata con tecniche Mix Media utilizzando materiali riciclati L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Tela creativa “dietro le spalle” con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Tela creativa tecniche mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Tela creativa “gheisha” con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Tela creativa tecniche mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Tela creativa “angel’s wings” con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Tela creativa tecniche mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Christmas tree con Francesca Ghidini

Tutto il giorno | Pad.2 – 951

Alberello di Natale Mix media L’iscrizione al corso può anche essere fatta via mail francighi@yahoo.it o direttamente in fiera

Pirografi e crea il tuo portachiavi preferito con Vanessa Rottin

Tutto il giorno | Pad.2 – 907

Non solo potrai assemblare il tuo portachiavi ma anche pirografarlo e personalizzarlo a piacere! Per iscrizioni: vaneclettica@gmail.com oppure 3492620368

Cuore intrecciato effetto shabby chic con Evi Bossanyi

09:30-11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Scopri la gioia di creare con le cannucce di carta realizzando il tuo cuore da appendere in perfetto stile shabby chic. Questo corso di primo livello, dalla durata di circa un’ora e mezzo è adatto per gli adulti ma soprattutto per i bambini che prendendolo come un gioco apprenderanno l’importanza del riciclo della carta di giornale, svilupperanno la loro manualità e il loro senso estetico. Durante il corso imparerai come trasformare la carta di giornale in cannucce di carta e a comprendere i vari metodi di colorazione, in particolare la realizzazione delle cannucce effetto shabby. In seguito prenderai dimestichezza con le cannucce creando un simpatico cuore che potrai decorare a tuo piacimento con il materiale messo a disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazioni : 3336119945 (anche WhatsApp)

Albero di Natale con Evi Bossanyi

09:30-11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Un simpatico soprammobile o un’ originale idea regalo per le vostre feste natalizie? Indecisa? Partecipa al corso e impara a realizzare il tuo albero di Natale fatto di cannucce di carta! Questo corso di primo livello e dalla durata di circa un’ora e mezzo, è adatto sia agli adulti che ai bambini che vorranno conoscere meglio la tecnica dell’intreccio con la carta. Durante il laboratorio imparerai come trasformare la carta di giornale in “cannucce” e conoscerai i vari metodi di colorazione. Successivamente apprenderai la tecnica dell’intreccio con la quale realizzerai questo particolare albero di Natale. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazioni: 3336119945 (anche WhatsApp)

Allegra campanella natalizia con Evi Bossanyi

09:30-11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Din-don…..le campane suonano a festa! La realizzazione di questa campanella oltre a portare colore e allegria in casa durante il periodo natalizio ti permetterà di approfondire le tue conoscenze dell’intreccio con la carta di giornale. Questo corso è studiato per chi ha già preso conoscenza e pratica della preparazione ed eventuale colorazione delle cannucce di carta e vuole passare ad un livello successivo nell’apprendimento delle tecniche dell’intreccio. Durante il laboratorio, che ha una durata di circa un’ora e mezzo, imparerai il metodo dell’intreccio a due tessitori e una delle chiusure decorative più utilizzata e un po’ più complessa chiamata “a tre coppie”. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336119945 (anche WhatsApp)

Addobbo natalizio da appendere con Evi Bossanyi

09:30-11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

È arrivato il momento di pensare come decorare l’albero di Natale. Se vuoi ottenere un effetto davvero speciale ed eco-chic, non potrai fare a meno di partecipare al corso ed imparare a realizzare questo addobbo particolare! Questo corso di primo livello e dalla durata di circa un’ora e mezzo, è adatto sia agli adulti che ai bambini che vorranno conoscere meglio la tecnica dell’intreccio con la carta. Durante il laboratorio imparerai come trasformare la carta di giornale in “cannucce” e conoscerai i vari metodi di colorazione. Successivamente apprenderai una delle tecniche base di intreccio chiamata “a spirale” realizzando questo particolare addobbo natalizio da appendere. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà messo a tua disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336119945 (anche WhatsApp)

Ghirlanda natalizia con Evi Bossanyi

09:30-11:00 e 11:00-12:30 e 13:00-14:30 e 15:00-16:30 e 16:30-18:00 | Pad.2 – 915

Crea la tua elegante ghirlanda natalizia con cannucce di carta e decorala con una coloratissima composizione floreale in pannolenci ed elementi naturali! Questo corso di primo livello e dalla durata di circa un’ora e mezzo, è adatto sia agli adulti che ai bambini che vorranno conoscere meglio la tecnica dell’intreccio con la carta. Durante il laboratorio imparerai come trasformare la carta di giornale in “cannucce” e conoscerai i vari metodi di colorazione. Successivamente apprenderai una delle tecniche base di intreccio chiamata “a spirale” realizzando la ghirlanda proposta che potrai decorare a tuo piacimento con il materiale messo a disposizione in un pratico kit-corso personale. Info e prenotazione: 3336119945 (anche WhatsApp)

Corso di ecoprinting con Daniela Spinucci

Tutto il giorno | Pad.2 – 926

I corsisti realizzeranno una sciarpa in lana 45×200 con la tecnica della stampa vegetale con cui si riesce ad imprimere il colore e la forma delle foglie sul tessuto. E’ possibile realizzare una sciarpa con fondo naturale oppure con un fondo scuro , la durata del corso è di circa mezz’ora esclusi i tempi di cottura di un’ora durante i quali il corsista è libero di visitare la fiera . La partecipazione è estesa a tutti anche i bambini dai 10 anni. Il costo del corso è di 30€ compresivi di materiali.

Presentazione dei plotter cricut con Necchi Italia

10:30-10:45 e 13:00-13:15 e 16:00-16:15 | Pad. 1 – 144

Scopri le differenze e caratteristiche dei plotter da taglio con Eleonora Galvagno, Stefania Del Principe e Emanuela Tonioni

Stampante portatile per creativi con Necchi Italia

11:00-11:15 | Pad. 1 – 144

Personalizza gli oggetti in modo nuovo, pratico e smart. Per tutte le superfici assorbenti quali carta, cartone, legno, tessuto, sughero e molte altre.

Presentazione della stampante sublimatica con Necchi Italia

11:30-11:45 e 15:00-15:15 | Pad. 1 – 144

Vieni ad assistere alla presentazione della fantastica stampante Sawgrass 500, ideale per personalizzare tantissimi oggetti adatti alla sublimazione e perfetta per chi sta pensando di avviare uno Small Business di prodotti Home-Made.

Presentazione della macchina per stencil con Necchi Italia

14:00-14:15 | Pad. 1 – 144

Vieni a conoscere la nuova macchina per creare i tuoi Stencil il professionali

Dimostrazione di tintura naturale con Cinzia Iezzi

14:00-14:15 | Pad.2 – 942

La dimostrazione di Tintura naturale sarà una buona occasione per avvicinarsi ai segreti di questa antica arte e per conoscere procedimenti e piante tintorie. Attraverso campioni di filati e tessuti tinti, vi porterò nel mondo dei colori naturali, vi mostrerò le piante più comuni e più utilizzate in tintura. Ti mostrerò il top di lana e il cardato tinti con le piante, utilizzati nei miei progetti di feltro ad acqua. La dimostrazione si svolgerà alle 14:00 alle 14:15, avrà una durata di 15 min.