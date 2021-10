A.S.Vicenza Basket Femminile: Vicenza in trasferta a Brescia.

Per la terza partita del campionato di A2 A.S.Vicenza è attesa a Brescia per quella che si preannuncia una trasferta tra le più impegnative dell’anno.

Brescia, che è a punteggio pieno, si è dimostrata molto in forma mettendo sotto di brutto prima Treviso e poi Alpo. Annovera tra le sue fila il gioiellino figlia d’arte Carlotta Zanardi cl 2005, il pivot di nazionalità francese quasi due metri Angelina Turmel, l’esterna capace di 7/11 da tre contro Alpo Giulia De Cristofaro. Squadra giovane e completa in ogni ruolo, che lo scorso anno ha ben figurato nel girone Sud, guidata in panchina da coach Stefano Zanardi, ha confermato gran parte del roster 2020/21 inserendo Celani da Ponzano, Scarsi da Udine e Gregori da S.Giovanni Valdarno. A.S.Vicenza, ancora alla ricerca della forma migliore, non accusa defezioni e parte sfavorita, ma con gran voglia di fare la sua buona figura. Contro Milano la squadra ha retto per 35 minuti, si spera da parte dello staff tecnico di continuare nei miglioramenti evidenziati. Ordine di scuderia: limitare il pivot francese e contenere con aggressività la precisione di Brescia nel tiro da fuori. Tanto lavoro per le lunghe beriche, attese al riscatto dopo l’opaca prova contro il Sanga Milano. Si gioca in un campo prestigioso dove si esibisce la A1 maschile: il PalaLeonessa di via Caprera. La partita è in programma alle ore 18.00 di domenica.

Arbitri Chiara Consonni di Ambivere (Bg) e Sara Spina di Milano.