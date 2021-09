Zermeghedo: incendio di un’autovettura

La notte scorsa, alle 1 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via IV Novembre a Zermeghedo per l’incendio di un’autovettura parcheggiata nei pressi della scuola elementare: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento le fiamme, che oltre l’auto si erano estese anche alla sterpaglia circostante. Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.