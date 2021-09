Thiene: sorpassa auto e perde controllo del mezzo

Thiene, ore 21:00 circa di venerdì 24 settembre. A.C., uomo 44enne da Lugo di Vicenza, alla guida di motociclo Ducati stava percorrendo via Dell’Olmo con direzione Thiene Centro. Poco prima del sottopasso ferroviario, eseguiva manovra di sorpasso di altri veicoli ma, nella manovra di rientro, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro il muretto che separa la carreggiata dal percorso pedonale. Subito soccorso dai conducenti in transito, veniva trasportato da ambulanza 118 all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, ove veniva ricoverato in gravissime condizioni.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.