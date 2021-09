SVT-Plus: sconto sull’abbonamento dell’autobus per 1.178 studenti

SVT ha concluso l’esame delle domande ricevute per l’iniziativa che prevedeva uno sconto sul corso dell’abbonamento per gli studenti con ISEE familiare inferiore ai 20 mila euro

Sono state complessivamente 1.855 le domande pervenute per SVT-Plus, il contributo sul costo dell’abbonamento annuale per gli studenti con ISEE familiare inferiore ai 20.000 euro che SVT aveva promosso all’inizio dell’estate su decisione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, che di SVT è il principale azionista.

Proprio in questi giorni la Società Vicentina Trasporti ha concluso l’esame delle domande ricevute, individuando complessivamente 1.178 studenti idonei a beneficiare dello sconto.

Beneficio che non sarà uguale per tutti, ma modulato sul reddito familiare, proprio per favorire maggiormente i nuclei familiari con reddito più basso, con uno sconto che arriverà fino a 90 euro per gli studenti con un ISEE familiare inferiore ai 10 mila euro.

Complessivamente, SVT ha destinato all’iniziativa oltre 68 mila euro.

Nel frattempo la campagna abbonamenti procede con numeri in crescita rispetto allo scorso anno: al 5 settembre erano 6.606 gli abbonamenti studenti già sottoscritti in previsione del nuovo anno scolastico, quando nello stesso periodo nel 2020 erano stati 5.270.

A questo riguardo, SVT ricorda che gli abbonamenti studenti possono essere sottoscritti anche online, comodamente da casa e senza attese, seguendo la procedura sul sito aziendale www.svt.it