Marostica, oltre 450.000 euro di interventi nelle scuole.

Sicurezza, tecnologia, accessibilità per i plessi del capoluogo e delle frazioni.

Importanti investimenti a Marostica in ambito scolastico. Ammontano ad oltre 450.000 euro i lavori messi in campo nei plessi del capoluogo e delle frazioni, in materia di sicurezza, ammodernamento energetico e digitale, abbattimento delle barriere architettoniche e nuove opere.

L’Amministrazione comunale ha infatti provveduto al rifacimento dei servizi igienici degli spogliatoi della palestra della Scuola media Natale Dalla Laste di Marostica. È di 170.000 euro il costo dell’opera (finanziata per 70.000 euro dalla Regione del Veneto) che andrà a migliorare uno dei servizi essenziali per la comunità scolastica.

A questo intervento, si aggiunge anche un investimento di 115.000 euro, dei quali 25.000 euro per la realizzazione di un ascensore nella scuola primaria del capoluogo a sostituzione di quello esistente; e 90.000 per opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche che, oltre all’ascensore, prevedono altri interventi edili.

Il Comune ha inoltre finanziato all’interno delle scuole media ed elementari del capoluogo una dorsale in fibra ottica ad anello per far fronte alle necessità tecnologiche dei mille studenti iscritti al plesso e alle necessità dei sempre crescenti laboratori incentrati sull’uso di dispositivi digitali. Il costo del progetto è 133.000 euro.

Anche la rete internet dei plessi di Vallonara e Valle San Floriano è stata potenziata grazie ad un investimento di 7.000 euro; mentre all’asilo nido comunale sono state realizzate opere di efficientamento energetico, in particolare con il rinnovamento dei corpi illuminanti, per un valore di circa 5.000 euro.

Ancora, nelle scuole elementari del capoluogo è stato rifatto il controsoffitto (lavori per 5.000 euro), mentre nelle scuole delle frazioni si è provveduto a diverse opere di messa in sicurezza per oltre 20.000 euro.

“Sicurezza, tecnologia e accessibilità: sono queste le priorità della scuola per questa amministrazione – dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo– Abbiamo investito su opere che non potevano più essere rimandate, come spogliatoi per l’attività sportiva e un ascensore a favore degli alunni diversamente abili e abbiamo guardato al prossimo futuro, puntando ad un polo scolastico tecnologicamente all’avanguardia, soprattutto in merito alla connettività. Il periodo pandemico ci ha insegnato che la didattica può essere agevolata dall’efficienza tecnologica. Da oggi le scuole di Marostica possono contare su fibra ottica ad alta velocità di connessione”.

“Il Comune di Marostica ha accolto molte delle richieste provenienti dalla scuola– conferma Mara Dalla Rosa, consigliere delegato per la scuola del Comune di Marostica – con un’attenzione sia alla numerosa popolazione scolastica del capoluogo sia alle necessità delle piccole frazioni, contribuendo quindi al mantenimento delle scuole diffuse nel territorio. Si tratta di un lavoro ben programmato che ci porterà all’apertura dell’anno scolastico con più serenità, con strutture sicure e funzionali”.