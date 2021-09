Il sigillo del Team Bassano al Città di Torino

Rimoldi e Consiglio vincono il rally piemontese alla guida della Porsche 911 e Sordi con Ratnayake completano il podio assoluto con un’altra coupé tedesca

Pasutti e Campeis primi di 2° Raggruppamento al Rally de Asturias

Era un alloro che ancora mancava nella ricca teca del Team Bassano, quello del Rally Storico Città di Torino: a colmare la “lacuna” ci hanno pensato i neo portacolori dell’ovale azzurro Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, i quali si sono aggiudicati la gara con la Porsche 911 SC Gruppo 4; vincendo tutte le prove in programma, il duo ha siglato una brillante vittoria nel terzo appuntamento del TRZ della Prima Zona nella quale bissano il successo del Lana. A completare l’ottima trasferta in terra piemontese, ci hanno pensato altri tre equipaggi della compagine veneta che hanno così portato a quattro i classificati nelle prime cinque posizioni. Sono stati Ermanno Sordi e Harshana Ratnayake a salire sul terzo gradino del podio con la Porsche 911 SC Gruppo B aggiudicandosi anche la palma dei migliori nel 4° Raggruppamento; alle loro spalle, un’altra 911 SC Gruppo 4: quella di “MGM” in coppia con Marco Torlasco, quarti assoluti e secondi di classe. A chiudere la top five, la Lancia Rally 037 di Edoardo Valente e Jeanne Françoise Revenu, autori di una buona gara che vale loro anche la seconda piazza di classe e di 4° Raggruppamento. Al traguardo, in undicesima posizione, anche la Porsche 911 SC di Claudio Azzari e Massimo Soffritti, che vanno anche a completare la classe “oltre 2000” del Gruppo 4, assieme ai compagni di team Rimoldi e “MGM”. Tre gli equipaggi che non si sono classificati: Luca Prina Mello e Simone Bottega con la BMW 2002 Tii, Pietro Tirone e Rosario Merendino con un’altra Porsche 911 Sc, Massimo e Matteo Migliore su Opel Kadett Gt/e, tutti fermi nella prima parte di gara. Il successo del Città di Torino, viene inoltre impreziosito dalla vittoria della classifica delle scuderie.

Lo scorso fine settimana, inoltre, ha visto altri due equipaggi del Team Bassano in altrettante gare: in terra iberica si è corso il Rally de Asturias valevole per il Campionato Europeo FIA, al termine del quale Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis hanno vinto la classifica del 2° Raggruppamento con la Porsche 911 RS, grazie alla sesta prestazione assoluta, mentre a Brescia nel casalingo Rally 1000 Miglia valevole per il CIR, Sandro e Franco Simoni si sono piazzati al quarto posto di classe con una Peugeot 106 Gruppo N.

Immagine realizzata da Elio Magnano.