Huayra Tricolore Collection – Passione per la velocità

Il brand di moda AERONAUTICA MILITARE, in occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, presenterà in anteprima un nuovo progetto di collezione esclusivo chiamato “Huayra Tricolore Collection” nato dalla collaborazione con Pagani Automobili, il marchio mito dell’automobilismo italiano di altissima gamma.

“Siamo enormemente orgogliosi di poter presentare i primi prototipi di questa nuova collezione in un contesto così esclusivo – ha dichiarato Armando Pio Sperotto, AD di Cristiano di Thiene Spa – ed è stata un’emozione e un privilegio aver avuto la possibilità di collaborare con Pagani, il più esclusivo dei brand automobilistici. Ogni capo della collezione sarà realizzato con la stessa cura, artigianalità e tecnologia con cui vengono concepite e costruite le iconiche Hypercars dell’Atelier modenese”.

Un sogno che diventa realtà quindi, una collezione dal design pulito e moderno, rifinita nei minimi dettagli e realizzata con passione: modelli sartoriali all’insegna della sportività. Capi esclusivi, rigorosamente e completamente Made in Italy, contraddistinti dalla qualità assoluta dei materiali utilizzati, dalla sapienza e dalla cura nelle lavorazioni e impreziositi da esclusivi ricami. Dominata dai toni del blu, del grigio e del bianco, la collezione sarà composta da 10 capi d’abbigliamento e da alcuni accessori studiati ad hoc come i classici guanti da guida senza dita, nati per migliorare la presa sul volante. Fra i capi più rappresentativi, la tuta grigia realizzata in uno speciale materiale con fibra di carbonio, perfetto mix tra la tuta da volo dei piloti dell’Aeronautica Militare e la tuta da gara dei piloti da corsa; è inoltre presente un iconico giubbotto in pelle stile aviator color blu, con un esclusivo ricamo personalizzato sulla schiena che richiamerà la livrea della Pagani Huayra Tricolore. In occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, Pagani Automobili ha infatti presentato la nuova Pagani Huayra Tricolore, una vettura esclusiva, di cui sono stati realizzati solo 3 esemplari, dedicata alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN): 3 hypercar in edizione limitata costruite interamente a mano, con scocca e telaio in fibra di carbonio e carbo-titanio, nate per celebrare questo importante anniversario.

Il 18 e 19 Settembre 2021 a Rivolto (Ud), alla presenza delle più alte cariche dello Stato, si festeggerà ufficialmente il 60° anniversario delle Frecce Tricolori, due giornate all’insegna dell’acrobazia aerea, uno spettacolo meraviglioso, indimenticabile ed emozionante. Un grande evento che sarà possibile seguire anche in televisione o in diretta streaming sui canali social dell’Aeronautica Militare per celebrare quest’eccellenza italiana che rappresenta e porta con orgoglio nel mondo i valori, la tecnologia e le competenze dell’Aeronautica Militare.

AERONAUTICA MILITARE è uno dei più famosi brand italiani di moda sportswear nato ormai 17 anni fa da una convenzione speciale accordata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana alla Cristiano di Thiene SpA. AERONAUTICA MILITARE racconta una storia vera ed autentica che trasmette energia ed entusiasmo, è un mix ben riuscito di coerenza, ingegno stilistico e qualità e in questi anni ha saputo conquistare una forte posizione nel mercato italiano e estero