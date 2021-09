FIS: Festival Città Impresa a Vicenza

FIS, leader in Italia della produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, tra le aziende champions protagoniste del Festival Città Impresa 2021

Appuntamento venerdì 17 settembre alle 18 con l’intervento dell’Amministratore Delegato di FIS Michele Gavino.

F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., leader in Italia e tra le prime in Europa per la produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, è tra le 50 aziende champions protagoniste dell’edizione 2021 del Festival Città Impresa, in programma a Vicenza da venerdì 17 a domenica 19 settembre. Dal 2008 il Festival, promosso da ItalyPost, L’Economia del Corriere della Sera e Comune di Vicenza, è luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori, che quest’anno farà il punto sullo stato dell’economia dopo la crisi del 2020 e sugli elementi chiave che possono determinare una crescita stabile nonostante le numerose incognite che permangono sull’evolversi della pandemia.

Michele Gavino, Amministratore Delegato di FIS, interverrà alla tavola rotonda “Imprese di valore, il vocabolario del post Covid”, che si terrà venerdì 17 settembre alle ore 18, insieme a Gilda D’Incerti – fondatrice e presidente PQE Group, Pietro Paparoni – investment director Quadrivio Group e Massimo Quizielvu – managing partner di Glasford International Italy Executive Search, per riflettere su come il Covid ha cambiato le prospettive di crescita delle imprese, ridisegnando nuovi modelli manageriali, culturali e organizzativi.

FIS è uno dei principali operatori in Europa nella produzione per conto terzi (CDMO – Contract Development and Manufacturing Organization) di principi attivi utilizzati dalle principali aziende farmaceutiche internazionali, con un fatturato di circa 500 milioni di euro, 1.800 dipendenti (di cui 250 dedicati all’attività in ricerca e sviluppo) e 3 stabilimenti attivi in Italia: Montecchio Maggiore (VI), Termoli (CB) e Lonigo (VI). Da febbraio 2021, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato Michele Gavino, già General Manager e Industrial Development Director presso Sea e amministratore delegato di Baglietto, storica società italiana del settore della nautica da diporto.

Tutti i dettagli per seguire l’evento in streaming o in presenza sono disponibili su: www.festivalcittaimpresa.it

FIS (F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.), fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore (VI) dalla famiglia Ferrari, che tuttora ne detiene il controllo, è leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica. In Italia è attiva con 3 stabilimenti: Montecchio Maggiore (VI), Termoli (CB) e Lonigo (VI). FIS, appartenente al gruppo Nine Trees Group, è anche presente negli USA (FIS North America), in Giappone (FIS Japan) e ha un ufficio di rappresentanza in Cina. Con un fatturato di circa 500 milioni di euro, l’azienda conta oggi oltre 1.800 dipendenti, di cui 250 dedicati all’attività in ricerca e sviluppo. Da febbraio 2021, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato Michele Gavino.