Festa del Bacalà di Sandrigo: ultimo weekend all’insegna del gusto.

Domenica 19 settembre l’investitura dei nuovi confratelli. Lunedì 20 la grande chiusura con il tradizionale risotto al bacalà

Sandrigo si prepara per l’ultimo weekend della 34a edizione della Festa del Bacalà alla vicentina. Fino a lunedì 20 sarà possibile degustare negli stand allestiti nella Piazza Centrale del paese il classico piatto di bacalà alla vicentina e numerose altre proposte gastronomiche, come gli gnocchi di patate o le mezzelune ripiene. Il tradizionale risotto al bacalà sarà anche quest’anno il protagonista dell’ultima serata della manifestazione.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che sono intervenute finora alla Festa del Bacalà – dichiara Antonio Chemello, presidente della Pro Sandrigo – perché la loro presenza ci ha dimostrato che abbiamo fatto bene a crederci fino in fondo e a realizzarla nonostante tutte le limitazioni imposte dall’emergenza Covid. Fino a lunedì saremo felici di accogliere e coccolare tutti quelli che vogliono gustare un buon piatto a base di bacalà”.

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, domenica 19 settembre alle 10.30 in Piazza Garibaldi si svolgerà, a numero chiuso, la tradizionale investitura dei nuovi Cavalieri della Confraternita del Bacalà. Alla cerimonia sarà presente una delegazione di abitanti di Røst, l’isola norvegese gemellata con Sandrigo sui cui fece naufragio nel 1432 Pietro Querini.

Proseguiranno fino a fine ottobre i Weekend all’insegna del bacalà, con passeggiate, tour in bicicletta ed escursioni in kayak lungo l’Astico, alla scoperta delle flora e della fauna locale. Le visite di ville, oratori e borghi si alterneranno a esperienze enogastronomiche nei ristoranti e nelle cantine partner dell’iniziativa.

I posti a sedere per ogni turno di servizio sono 400: per i gruppi sopra le sei persone è consigliata la prenotazione. Sarà possibile accedere allo stand gastronomico e agli spettacoli tramite esibizione e controllo del green pass. Un punto tamponi rapidi su prenotazione sarà attivo all’esterno per consentire, a chi ne fosse sprovvisto, di accedere ugualmente alla Festa.

Programma completo, info e prenotazioni sul sito www.festadelbaccala.com