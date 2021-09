Confartigianato Bassano: premiate 34 aziende per la loro “Fedeltà Associativa”

Il Mandamento Confartigianato di Bassano del Grappa ha premiato 34 aziende per la loro “Fedeltà Associativa”

Venzo: “Queste manifestazioni assumono un significato ancora maggiore in questo periodo. Il nostro plauso agli imprenditori è ancora più sentito”

Sabato 25 settembre trentaquattro aziende artigiane bassanesi sono state premiate a Parco Sebellin di Rossano Veneto nell’ambito della 13ª edizione del Premio Fedeltà Associativa del Mandamento Confartigianato di Bassano del Grappa, a riconoscimento di trent’anni di iscrizione associativa. La cerimonia, che si svolge ogni due anni, era stata rinviata nel 2020 a causa della situazione pandemica, ma quest’anno è stata realizzata con i dovuti accorgimenti.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare questa premiazione – spiega Sandro Venzo, presidente mandamentale -, nonostante le incertezze del momento, perché riteniamo questi eventi molto importanti. Anzi, queste manifestazioni assumono un significato ancora maggiore in questo periodo, considerando tutto quello che è successo in questi ultimi due anni. Si voluto infatti premiare anche la capacità di resistere, di superare gli ostacoli e le difficoltà di qualsiasi tipo, per cui il nostro plauso agli imprenditori è ancora più sentito”.

Il Mandamento di Bassano, che comprende i 12 comuni limitrofi alla città, conta circa 3.540 aziende artigiane che occupano circa 12.300 addetti.

“Il nostro territorio esprime da sempre una vivacità e capacità innovativa senza pari – continua Venzo -. Le aziende che abbiamo premiato ne sono un esempio rappresentativo. I valori del lavoro, del territorio e del “fare bene” sono basi solide su cui molte di queste realtà artigiane hanno costruito il loro successo e contribuito al benessere diffuso dell’intera comunità. A loro quindi va il nostro plauso perché senza di loro oggi non potremo guardarci attorno e vedere quello che di buono è stato costruito grazie all’impegno, al lavoro e alla responsabilità anche sociale che le attività economiche quotidianamente si assumono. Il benessere che viviamo è anche e soprattutto frutto di queste aziende e del loro operare. Da tutti noi quindi un grosso ringraziamento”.

La cerimonia di sabato ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni comunali e di diversi esponenti della politica e della società regionali e nazionali.

LE AZIENDE PREMIATE

BASSANO

Carrozzeria Farina Giuseppe

F.Lli Cortese di Cortese Vittorio

Giandesin Antonio di Giandesin Roberto, Giordano e Luca

Intermobili Bassano di Piazza Antonio

La Nuova Immagine di Moretto Flavia e Sandra

Mostra d’Arte Ceramiche e Bronzi di Fiorese Prof. Amedeo Angelo

Muraro Liliana

Salone Roberta di Alessi Roberta Luigia

Visentin Angelo

CASSOLA

Ecoauto di Girolimetto Armando

E.L.A. – Sistemi Elettronici Srl

Mp Meccanica di Precisione di Zonta Eliodoro

Pulitura Orchidea di Tessari Maria

St di Stefani Terenzio

Tonellotto Sergio

Zen Giorgio

MUSSOLENTE

Seritarga Snc

ROSÀ

Autofficina F.Lli Pasin Snc

Gin Lux Ceramiche d’Arte di Bonamigo Giacobbe

Stragliotto Antonio & C

Termoidraulica Didonè Basilio

CARTIGLIANO

Ctm – Consorzio Trasportatori Montegrappa

Riccardo Urnato Fotografo

TEZZE SUL BRENTA

Confsport Srl

Valle Antonio Srl

Elettrauto Olivetto Domenico

POVE DEL GRAPPA

Creazioni Armony

ROMANO D’EZZELINO

Espa Srl

Fragole Rosse di Lando Patrizia

Motocentro F.Lli Canil Snc

Miva di Dissegna Michela

N.M.N. di Nichele Giovanni

ROSSANO VENETO

Trento e Bizzotto Snc

Tuto Chimica Snc