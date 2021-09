Cassola: due giorni di grande atletica

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 3° SERENISSIMA PARA ATHLETICS MEETING Manifestazione di Atletica Leggera “senza barriere”

Valido quale 2^ Prova Camp. Reg. Società Veneto FISPES Gara Fidal Ragazzi/e e Cadetti/e della provincia di Vicenza

Patrocinio: Regione Veneto – Comune di Cassola



DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 MENNEA DAY VENETO

Manifestazione sportiva e promozionale di Atletica Leggera nell’anniversario del record di Pietro Mennea 1979 200 metri per tutte le categorie tesserati e Open

con il patrocinio del Comune di Cassola

Camossi, Levorato, Strati e Gobbi ospiti speciali alla due giorni di Cassola con Serenissima meeting e Mennea day 11 e 12 settembre, tra i testimonial il coach dell’oro olimpico Jacobs e la n. 1 della velocità italiana di tutti i tempi.

Quindi l’azzurra di casa, l’atleta paralimpico di Pechino, il presidente di Fidal Veneto, Uguagliati, e l’ex eptathleta Elisa Trevisan

La due giorni di grande atletica a Cassola, allo stadio di San Giuseppe, l’11 e il 12 settembre, avrà degli ospiti speciali di grande rilievo.

In particolare al Mennea Day del 12 interverranno due figure che rappresentano il meglio della velocità azzurra, ovvero Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs, oro olimpico sui 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo, e Manuela Levorato, signora numero 1 dello sprint con il record sui 100 metri piani stabilito giusto vent’anni fa in 11”14 a Losanna nel luglio 2001. Con loro Laura Strati, l’azzurra di casa che nel lungo con 6,72 (Avila 2017) ha segnato la quarta prestazione italiana di sempre, sesta agli Europei di Torun nel marzo scorso e con e all’attivo numerose partecipazioni in nazionale, anche lei a Roma allenata da Camossi.

Laura Strati sarà presente, a fare gli onori di casa, anche al 3° Serenissima Para Athletics Meeting dell’11 settembre, insieme a Samuele Gobbi, padovano, atleta paralimpico di spicco, lunghista anche lui, più volte medagliato ai campionati europei e in maglia azzurra alle Paralimpiadi di Pechino. Insieme ai due atleti, il presidente di Fidal Veneto Francesco Uguagliati, già ct della nazionale italiana. Ha annunciato la sua presenza anche Elisa Trevisan, per lunghi anni dominatrice dell’eptathlon e più volte in azzurro, che ora a Rossano Veneto segue il progetto “Il colore viola”, attivo – come ha spiegato in conferenza stampa – nell’organizzare laboratori, terapie, attività varie per bambini e ragazzi con disabilità particolari: «Si pensa che la disabilità non possa toccare noi – ha detto – ma in realtà può riguardare tutti, c’è un mondo che sembra non esistere ma che è vasto e complesso».

Attesa allo stadio, l’11 settembre, anche l’assessora regionale Manuela Lanzarin che regge i referati di Salute e Politiche Sociali. Alla conferenza stampa di presentazione, all’hotel Glamour di Cassola/Bassano, la Lanzarin ha inviato i suoi saluti e ringraziamenti agli organizzatori sottolineando che il Serenissima sarà «un momento memorabile in quanto si terrà in continuità con le Paralimpiadi di Tokyo che hanno visto esprimersi tantissimi atleti in un crescendo di emozioni, risultati e vittorie, e così sarà per la nuova edizione di Serenissima Para Athletics Meeting dove saranno in campo non solo gli atleti ma i giovani che con il loro entusiasmo e la loro forza ci daranno conto che si vince anche la battaglia contro il Covid partecipando ad una vita attiva e ricca di impegni».

Soddisfatti gli organizzatori di Gs Marconi e Veneto Special Sport per una due giorni che si annuncia di grande interesse, così come il sindaco di Cassola Aldo Maroso e l’assessora allo Sport Marta Orlando Favaro che hanno sempre sostenuto le manifestazioni inclusive organizzate nello stadio comunale, dove l’atletica giovanile e di eccellenza rappresenta un punto fermo da oltre vent’anni. Nicolò Toscano, della giunta del Comitato Paralimpico Veneto, ha fatto i complimenti agli organizzatori sottolineando come lo sport paralimpico debba essere aiutato a crescere alla base. Per la Fidal Veneto ha portato il saluto il consigliere della presidenza Oddone Tubia, che ha ringraziato gli organizzatori per «iniziative così nuove e diverse» che hanno un’utilità sociale e servono a far conoscere ancora di più il mondo dell’atletica, che dopo gli exploit di Tokyo vede le quasi tremila società di base pronte ad accogliere nuove leve e nuove energie.

Foto di copertina: da sx verso dx, l’eptatleta Elisa Trevisan, l’assessore allo sport del Comune di Cassola Marta Orlando Favaro, il consigliere della Presidenza Fidal Oddone Tubia, il Sindaco di Cassola Aldo Maroso e Nicolò Toscano, della Giunta del Comitato paralimpico veneto