Calcio Schio: Gianluca Gumiero rinnova.

Il centrocampista continua in Giallorosso.

Gianluca Gumiero prosegue la sua avventura con il Calcio Schio. Arrivato per il mini Campionato d’Eccellenza, alla ripresa dei giochi dopo lo stop causato dal Covid-19, il giocatore ha debuttato in maglia giallorossa allo stadio De Rigo contro il Villafranca Veronese nella stagione 20-21.

Classe 2002, il giocatore è originario di Costabissara. Arrivato a Schio dalla Bissarese, in carriera ha rappresentato i colori di Bissarese e Malo.

«Sono felice di aver continuato a far parte di questo gruppo dopo la breve esperienza della scorsa stagione. Sono ancora molto giovane quindi per me è una possibilità per crescere e migliorare. Sono pronto a impegnarmi al massimo per cercare di raggiungere più obiettivi possibili».