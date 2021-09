Al via la stagione gialloceleste 2021-2022

Al via la stagione gialloceleste 2021-2022

Si è tenuta mercoledì 1 Settembre, in piazza Campo Marzio, la presentazione ufficiale dell’ .

Un momento speciale di e di che ha permesso di far conoscere i nostri Atleti e tutte le persone della nostra società che, con passione e professionalità, dedicano il proprio tempo per questo sogno che è di tutti noi.

Foto credits Giuliano Rancan Stickercomunicazione.it