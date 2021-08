Vicenza: lavori di via Cesare Battisti e contra’ Garibaldi

Vicenza: Si concluderanno oggi i lavori di resinatura dell’asfalto in tinta porfido in contra’ Garibaldi e in via Cesare Battisti.

L’intervento si è reso necessario a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi eseguiti da Sar (società di distribuzione di energia elettrica e gas di Agsm Aim) tra fine aprile e fine luglio.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi nel corso di un sopralluogo in via Cesare Battisti – di un’opera di mitigazione dell’asfaltatura temporanea della strada, realizzata, a seguito della conclusione del cantiere, ad opera di Sar. Dopo la posa dei sottoservizi è necessario aspettare del tempo per permettere agli scavi di assestarsi. Si è proceduto quindi con l’asfaltatura provvisoria della strada ed ora con la resinatura, una tecnica che consente di attenuare l’effetto rattoppo dando all’asfalto, di per sè nero, una tinta simile a quella del porfido. La resina chiara produce un beneficio di carattere estetico e consente anche di attenuare il calore prodotto dall’asfalto. La resinatura potrebbe quindi essere una soluzione da sperimentare anche in altre zone della città”.

“Questo intervento temporaneo – ha concluso l’assessore – è stato approvato dalla Soprintendenza e voluto dall’amministrazione in accordo con i commercianti della zona per limitare i disagi di questi ultimi che possono così continuare a lavorare in questi mesi particolarmente proficui. Nei prossimi giorni concorderemo insieme la soluzione meno impattante possibile per procedere con il ripristino del porfido nei primi mesi del 2022”.