Vicenza: contra’ San Bortolo, chiusa al transito i giorni 7 e 8 agosto

Per consentire l’intervento di posa di nuovi cavidotti a servizio dell’azienda Ulss 8 Berica, sabato 7 e domenica 8 agosto è prevista la chiusura al transito di contra’ San Bortolo, davanti all’Ambulatorio prelievi dell’Ospedale San Bortolo. Risulterà, quindi, chiuso l’accesso dalla rotatoria di Porta San Bortolo e, per l’uscita dal centro storico, verrà istituita la deviazione obbligatoria su via Tasso. Il transito su contra’ San Bortolo, per i soli frontisti, sarà consentito fino a stradella dell’Ospedale, con accesso e uscita dall’incrocio con via Tasso.

Il Comune provvederà, successivamente, al ripristino definitivo della pavimentazione, nonchè della segnaletica orizzontale in occasione dell’asfaltatura completa di contra’ San Bortolo, che sarà eseguita in orario notturno per creare meno disagi possibili ai cittadini.

Per informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza.