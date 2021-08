Università del Gusto: prestigiosi docenti per i corsi di cuoco e pasticcere.

Dal Degan, Saporito, Boccia, Alverà: un poker di nuovi prestigiosi docenti per i corsi di cuoco e pasticcere.

I corsi a qualifica dell’Università del Gusto si arricchiscono di nuove professionalità, accanto ad un team che già vede impegnati gli chef Basso e Bottin e il maestro Dianin

Quattro nuovi docenti entrano nel team dei due oramai “storici” corsi a qualifica di Cuoco e Pasticcere, organizzati dall’Università del Gusto, la struttura formativa food di Confcommercio Vicenza. Le edizioni autunnali di queste proposte formative, che negli anni si sono dimostrate un’importante porta di accesso al mondo della ristorazione e della pasticceria, confermano la loro formula estremamente pratica, garantita da grandi professionisti, ma si arricchiscono di lezioni speciali tenute da prestigiosi nomi del settore.

Cominciamo dal corso Pasticcere a qualifica, in partenza il 27 settembre 2021. Il maestro Denis Dianin, che con il suo curriculum d’eccezione è sempre stato il punto di riferimento del corso, ha chiamato accanto a sé altri due noti professionisti: si tratta di Francesco Boccia, già Campione del mondo di Pasticceria (oggi fa parte del team di allenatori che seguirà la squadra italiana alla prossima Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione), ma soprattutto un Maestro tra i più apprezzati a livello internazionale per la sua esperienza tecnica e creatività. Altra new entry del corso, il maestro Massimo Alverà, uno dei massimi esperti, tra l’altro, di pasticceria mignon, cioccolateria, lievitati naturali e decorazione in genere, pluripremiato in concorsi internazionali.

Passiamo ora al corso cuoco, in partenza l’11 ottobre 2021 . Anche qui la squadra, già composta dai docenti Alberto Basso e Alessio Bottin, entrambi chef di provata esperienza e dall’eccellente profilo professionale, potrà ora contare su due inserimenti “stellari”. Entrano nel team, infatti, gli chef insigniti della stella Michelin Alessandro Dal Degan e Filippo Saporito: il primo un professionista instancabile nella valorizzazione degli ingredienti della sua terra, l’Altopiano di Asiago; il secondo, maestro della “cucina totale e conviviale”.

Per chi frequenterà queste due proposte formative, dunque, il rinnovato team di docenti rappresenterà un valore aggiunto in più, rispetto ai plus che già questi corsi offrono: 600 ore totali di lezione (300 nelle cucine e nei laboratori dell’Università del Gusto e 300 ore di stage in azienda in realtà del settore); l’attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione del Veneto di livello EQF3 in ambito europeo, quindi spendibile anche all’estero (rilasciato al superamento dell’esame); l’abilitazione alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ex Rec); la possibilità di apprendere in laboratori e cucine di altissimo livello tecnologico.

Maggiori informazioni sul sito www.universitadelgustovicenza.it o contattando la Segreteria Didattica allo 0444 964300.