Una sfida a colpi di pizza per aiutare il Banco Alimentare del Veneto

Una pizza dal peso di 3 kg e 60 cm di diametro, un litro di birra e 20 minuti per finire tutto. È la 118 Challenge: un contest benefico organizzato da Dino Forlin, il noto pizzaiolo vicentino, per aiutare il Banco Alimentare del Veneto.

La pizza oggetto della challenge è stata ideata dallo stesso Forlin e ha come base un impasto speciale con una lievitazione di 72 ore, grazie al quale si ottiene un’elevata consistenza al palato e, allo stesso tempo, un’alta digeribilità. È quindi guarnita con pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo San Daniele DOP stagionato 18 mesi, insalata fresca, e Cucciolata di Burrata di Andria. Il tutto coronato con una dressing allo yogurt.

Le regole sono semplici: mangiare tutta la pizza e bere l’intero boccale di birra entro e non oltre 20 minuti. Non sarà possibile alzarsi dal tavolo o chiedere l’aiuto di altre persone. Chi vincerà la 118 Challenge avrà la pizza e la birra offerte e riceverà inoltre in dono un bonus di 500€. In caso di perdita invece dovrà pagare la pizza, del valore di 100€ e la birra, del valore di 10€, ma dovrà anche lavare il “piatto della sconfitta” davanti a tutti i commensali della pizzeria. È possibile partecipare alla challenge nella Pizzeria Forlin di Bassano del Grappa, dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00, dal martedì al venerdì prenotando almeno un giorno prima a questo link: https://www.pizzeriaforlincassola.it/118-challenge/

Per ogni partecipante alla 118 Challenge verranno donati 10€ all’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus la quale raccoglie e recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce a strutture caritative che, in Veneto, si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri e agli emarginati. Per questo si pone al servizio, da un lato, delle aziende del settore alimentare per assisterle nella gestione delle eccedenze, dall’altro, delle associazioni e strutture di carità che distribuiscono ai propri assistiti pasti o generi alimentari in via continuativa. Un tramite affinché l’eventuale “spreco” della filiera agro-alimentare diventi ricchezza per gli enti assistenziali che ogni giorno, con impegno e dedizione, accolgono i cittadini più poveri del Veneto.

“Ogni giorno mi occupo di cibo e alimentazione. Sotto le mie mani passano ingredienti meravigliosi, italiani e d’eccellenza. – spiega Dino Forlin, pizzaiolo di fama internazionale – Ho deciso di donare al Banco Alimentare del Veneto che da anni, accanto alle strutture caritative sul territorio, si occupa di assistere quelle persone, concittadini della nostra regione, per le quali è difficile reperire quotidianamente beni alimentari di prima necessità. Il periodo che stiamo vivendo certo non aiuta, partecipare alla nostra sfida in amicizia e allegria sarà un’occasione speciale per combattere lo spreco alimentare!”