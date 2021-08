Torri di Quartesolo: attivo da domani il nuovo punto tamponi

Si trova a Torri di Quartesolo, nello stesso complesso che ospita il nuovo punto di vaccinazione. Al San Bortolo rimane attivo il punto tamponi per i pazienti che accedono alle prestazioni sanitarie

Sarà attivo da domani, mercoledì 4 agosto, il nuovo punto tamponi allestito all’interno del complesso Centro Torri, a Torri di Quartesolo, in via dell’Industria 1, nello stesso complesso che ospita anche il nuovo Centro di Vaccinazione.

A differenza di quest’ultimo, però, l’ingresso è da via Roma, al fine di mantenere divise le utenze dei due servizi; l’accesso al parcheggio è da via degli Alpini.

All’interno, inizialmente saranno 4 le postazioni attivate, con la possibilità di arrivare fino a 8 in caso di necessità.

L’orario di apertura è dal lunedì alla sabato dalle ore 7.15 alle 18.30 e la domenica dalle ore 7.15 alle ore 12.30.

Solo nella giornata di domani l’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 18.30.

Si ricorda che l’accesso ai punti tampone può avvenire anche senza impegnativa e senza prenotazione, ma per evitare attese è comunque consigliata la prenotazione online, attraverso il portale i-Cup accessibile dal sito dell’ULSS 8 Berica.

Il punto tamponi presso il San Bortolo resterà comunque attivo, ma esclusivamente per i pazienti che necessitano del tampone per accedere ad una prestazione sanitaria (es. intervento chirurgico o ricovero), oltre che per gli screening dei dipendenti dell’Ulss 8, del personale delle forze dell’ordine, dei dipendenti dei comuni e delle altre categorie di lavoratori soggetti al test periodico.