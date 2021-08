Thiene, Parco di Villa Fabris: The Best Of Manhattan Short Film Festival torna venerdì 27 agosto 2021 al Parco di Villa Fabris

Anche per quest’estate l’Assessorato alla Cultura propone al pubblico appassionato di “corti” e cinema in generale il The Best Of Manhattan Short Film Festival nella serata di venerdì 27 agosto 2021 alle ore 21.00, nella fresca cornice del parco di Villa Fabris.

Commenta Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura: «Nel 2020, nella ricorrenza di dieci anni di presenza del Manhattan Short Film Festival nel Veneto e, in particolare, a Thiene, città che ospita l’evento dal 2014, avevamo proposto una serata con una selezione dei corti più votati dal pubblico thienese in questi anni. L’iniziativa è piaciuta e ci incoraggia a continuare in questo evento che costituisce sia la conclusione della stagione estiva di Cinema in Aperta Città, sia un piacevole anticipo della nuova edizione del Manhattan Short Film Festival che verrà presentato, come consueto, ai primi di ottobre».

Il Manhattan Short Film Festival, la cui prima edizione si è svolta nel 1998, è l’unico festival cinematografico in cui gli spettatori votano in 400 città in tutto il mondo per scegliere il film vincitore. Questa kermesse, si ricorda, rende speciale la Città di Thiene in ambito nazionale, dato che gli spettatori della nostra zona sono tra i privilegiati in Italia a poter partecipare va questo evento internazionale, grazie al lavoro organizzativo di Giovanni Colasante, da sempre anima del progetto.

I corti proiettati nella serata del 27 agosto, frutto della selezione operata tra tutti quelli visionati dal pubblico in questi anni e scelti tra quelli più apprezzati, saranno “The fall”, pellicola norvegese di Andreas Thaulow, “The present” del regista palestinese Farah Nabulsi, “Dad’s in mum”, corto francese del regista Fabrice Br, “Listen”, produzione finnico danese dei registi H. Ramezan & R. Niony, il corto australiano di James Croke “Shift”, “The devil’s ballroom” di Henrik Dahlsbrakken, pellicola norvegese, il corto georgiano “8 minutes” del regista Gega Khmaladze, “Bis Gleich”, produzione tedesca di Benjam Wolff, il corto australiano “Overtime” del regista Craig Foster, e quindi la pellicola messicana “La carnada” del regista Josh Soskin.

L’ingresso alla serata è con biglietto unico di 5,00 euro. L’accesso è subordinato al possesso dei requisiti di legge in materia di prevenzione Covid e pubblici spettacoli.

In caso di pioggia la serata sarà posticipata a sabato 28 agosto 2021, sempre alle 21.00 al parco di Villa Fabris.