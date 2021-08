Schio: in arrivo 60.000 euro per i lavori del giardino Jacquard

Il progetto definitivo del 2° stralcio per il recupero del giardino Jacquard beneficerà di un contributo statale di 60.000,00 euro grazie alla partecipazione a uno specifico bando.

Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato al Comune di Schio l’assegnazione di un contributo di 60.000€ destinato all’affidamento del progetto definitivo del 2° stralcio per gli interventi di recupero del giardino Jacquard. La spesa prevista per questi lavori ammonta a 75.000,00 euro complessivi e il contributo coprirà l’80% delle risorse necessarie, mentre il restante 20% ( 15.000€) sarà a carico del Comune.

“L’impegno e lo sforzo di studiare le opportunità offerte dai bandi ricompensano sempre – commenta il Sindaco Valter Orsi – e questo è un ulteriore premio che viene riconosciuto alla nostra capacità di programmazione e previsione nel far confluire le diverse risorse. Dopo i lavori relativi al primo stralcio di interventi sul complesso Jacquard abbiamo potuto riconsegnare alla comunità parte di questo gioiello del patrimonio storico-culturale. Si è trattato di un investimento di circa 1.200.000,00 euro che ha portato alla ricostruzione del tetto del teatro (ereditato crollato) e alla sua messa in sicurezza statica, alla rigenerazione del giardino e alla ristrutturazione di tutta la parte retrostante con le grotte e i percorsi. L’arrivo di questo importante contributo ci dà fiducia per spingerci ancora oltre. il Comune ha già infatti già predisposto e pagato un progetto preliminare per successivi interventi: la rigenerazione del teatro, di Casa Manier e della struttura ex emporio, che richiederanno un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro.”

Negli ultimi anni, i diversi Ministeri stanno adottando una politica di finanziamento per le progettazioni attraverso l’emissione di bandi che finanziano gli stessi lavori. “Da questo punto di vista -conclude il Sindaco- siamo ottimisti e pensiamo di essere pronti per cogliere le prossime sfide per concorrere all’accesso degli ulteriori finanziamenti necessari”.