Schio Calcio: Edoardo Ferretto resta a Schio. Il centrocampista continua in giallorosso.

Edoardo Ferretto confermato nella rosa di Mister Giarraffa. Per la stagione 21-22 il centrocampista classe Duemila continuerà ad indossare i colori Giallorossi.

Dopo gli inizi nel Marano, seguono per lui gli anni in biancorosso nel Vicenza Calcio e successivamente l’esperienza nel Real Vicenza. Arrivano poi Poleo e Schio dove vive da protagonista il passaggio di categoria con la storica promozione in Eccellenza.

«Sono contento di restare a giocare ancora per il Calcio Schio: sono pronto a portare a casa più obiettivi possibili, quelli che la società richiede. Quest’anno sarà una dura battaglia dove bisogna ritrovare il ritmo di gioco che è mancato nei mesi scorsi a causa della pandemia da Covid-19. Il ritorno di vecchi compagni di squadra è un fattore molto positivo per il gruppo. Scenderò in campo a lottare per questa maglia sperando di ritrovare la normalità dopo questo periodo, con il ritorno dei tifosi allo stadio per supportarci».