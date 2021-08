Maestro Artigiano: spiccano i vicentini negli elenchi regionali Cavion: “Ma sono stante altre imprese che possono fregiarsi di questo titolo che finalmente riconosce l’attività dell’artigiano

promuovendone l’immagine, soprattutto tra i giovani, e le peculiarità”

Da marzo di quest’anno la figura del Maestro Artigiano è riconosciuta “per legge”. La Regione, infatti, ha istituito questo titolo che non è solo un riconoscimento ma assume anche un valore concreto. E tra i primi Maestri nelle liste regionali compaiono molti vicentini.

“Da oltre 50 anni a Vicenza l’Associazione conferisce delle onorificenze a quelle imprese particolarmente attive nel territorio e nella formazione ai futuri artigiani. Con l’istituzione del titolo di Maestro Artigiano la Regione riconosce l’alto valore della realtà di un settore sia nel contribuire allo sviluppo del territorio che nella formazione dei giovani futuri artigiani. Ad oggi sono 22 le imprese vicentine che hanno fatto domanda e ottenuto il titolo, che porta con sé a tendere la possibilità di accedere alle specifiche agevolazioni, ma sono tante quelle che se ne potrebbero fregiare. – spiega Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-. Di Maestri oggi ce n’è bisogno così come di giovani che apprendano saperi artigianali dove innestare le loro creatività e le nuove competenze. Quella del Maestro Artigiano nel nostro Paese è una storia che inizia nelle “botteghe” secoli fa e che con creatività, competenze e innovazione, è arrivata sino a noi. Oggi l’artigiano è chi sa abbinare sapere e prodotti unici alle soluzioni tecnologicamente all’avanguardia. E questo vale per qualsiasi settore. La pandemia ha accelerato la trasformazione del mondo dell’artigianato che però non rinuncia alla cura dei dettagli, al gusto del bello e buono, alla capacità di rispondere alle esigenze del cliente promuovendo il made in Italy nel mondo. Questa sapienza, ma anche una spiccata flessibilità, meritava un riconoscimento istituzionale”.

“Facciamo fatica, infatti, a trovare ragazzi pronti ad entrare nelle nostre aziende è anche perché spesso nell’immaginario si pensa all’impresa artigiana come luogo in cui il tempo si è fermato – aggiunge Cavion-. Invece quello dell’artigianato è un mondo vivace fatto di imprese attente, anche le più tradizionali, a quanto accade loro attorno pronte a cogliere le opportunità che la modernità e il mondo offre. Se un calzolaio realizza in 3D una suola adatta a quel cliente, il pasticcere non esita a portare nel mondo i suoi dolci, o l’estetista a tenersi in contatto con le clienti via social network, per fare qualche esempio; senza dimenticare tutte quelle nuove realtà che operano nel settore dell’ICT. Quindi bene venga il titolo della Regione che riconosce l’impegno e il valore di molti e promuove un’immagine nuova delle nostre imprese”.

Anche per questo, il titolo nasce da una riflessione avviata dalla Regione di concerto con Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni artigiane per dare il giusto merito a chi

“disponendo di un’adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e abilità imprenditoriali, pedagogico formative, teoriche e pratiche necessaria a svolgere compiti di responsabilità in un’impresa, oppure a gestirla autonomamente, e un’elevata attitudine alla trasmissione delle competenze”. Questo è il Maestro Artigiano.

Per la qualifica di Maestro Artigiano servono tre requisiti: 10 anni di attività dell’impresa riconosciuta nel settore; capacità manageriali; trasmissione delle competenze.

“In questo ultimo mese sono stati conferiti i primi titoli di Maestro Artigiano e, non senza un certo orgoglio, visto che quello vicentino è il gruppo più numeroso nel conteggio regionale (22 su 74). Non solo, tra questi la quasi totalità (19) ha condiviso con noi un cammino associativo pluriennale a dimostrazione dell’importanza di credere e avere fiducia in chi rappresenta i valori e la forza delle imprese artigiane. In attesa di avere il marchio definitivo, conoscere i percorsi per diventare Maestri Artigiani, invito quindi gli artigiani che hanno i requisiti a procedere con la domanda”, aggiunge Cavion.

Per le imprese che volessero maggiori informazioni sulla figura del Maestro Artigiano, Confartigianato Imprese Vicenza è attiva per supportarle nel percorso della preparazione della documentazione necessaria per l’acquisizione del titolo. Tutte le info su www.confartigianatovicenza.it .