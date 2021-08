Grisignano di Zocco: un’estate di volontariato per 30 ragazzi con “Ci sto? Affare Fatica!”

Partecipanti e sponsor verranno ringraziati pubblicamente a settembre in occasione del Meeting del Volontariato

Si avvicina il ritorno a scuola, e 30 ragazzi grisignanesi tra i 14 e i 19 anni ci arriveranno dopo un’estate che li ha arricchiti grazie all’esperienza di volontariato vissuta nell’ambito del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, che ha visto aderire per la prima volta anche il Comune di Grisignano, entrato così assieme a Grumolo delle Abbadesse, Longare e Castegnero nel network che da alcuni anni coinvolge oltre 100 Comuni tra Veneto, Marche, Lombardia e Trentino Alto Adige.

«Siamo felicissimi per l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi, dalle famiglie e da tutta la comunità che li ha visti all’opera durante l’estate – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili, Alessandro Sudiro -. Il successo dell’iniziativa è andato oltre le aspettative: ci aspettavamo l’adesione di 20 ragazzi, pari circa al 10% della popolazione in quella coorte di età, invece anche grazie alla disponibilità degli sponsor abbiamo allestito un terzo gruppo per rispondere alle tante richieste». I ragazzi sono stati assistiti da 3 tutor-coordinatori e 8 handyman-tuttofare. Grazie al loro impegno, diversi luoghi del paese hanno goduto di un’ottima manutenzione: dalle giostre dei parchi giochi alle siepi di aiuole e aree verdi, passando per le staccionate delle piste ciclabili e la raccolta dei rifiuti. Preziosa la disponibilità dei commercianti locali delle Botteghe del Soco, presso le quali i ragazzi hanno potuto spendere i loro voucher, e degli Alpini e della Protezione Civile che li hanno affiancati e sostenuti nelle attività. «I ragazzi si sono sentiti così coinvolti, che anche dopo la chiusura del progetto un gruppetto ha svolto qualche piccolo lavoro per la comunità in modo del tutto informale e spontaneo – racconta Sudiro -. Di sicuro ripeteremo l’iniziativa anche nei prossimi anni». Nel frattempo, i giovani partecipanti e gli sponsor di questa prima edizione verranno ringraziati pubblicamente in occasione del Meeting del Volontariato, che sabato 11 e domenica 12 settembre vedrà tante associazioni attive a Grisignano e nei territori limitrofi riunirsi nell’Area Oro, dove in genere sono allestiti gli stand gastronomici della Fiera, per presentare le proprie attività e servizi: «Già molte realtà hanno aderito con entusiasmo – anticipa il sindaco, Stefano Lain -. Saremo felici di offrire loro questa bella vetrina, ma anche un’utile occasione di confronto reciproco, nei giorni in cui Grisignano ospiterà anche gli spettacoli, il Luna Park, l’offerta commerciale ed enogastronomica di Distretto Sotto le Stelle».