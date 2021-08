CONSIDI, la crescita continua anche nell’anno del covid.

Il 2020 si chiude con un aumento del giro d’affari per la società di consulenza vicentina, che ha continuato a supportare le aziende promuovendo la cultura lean e l’adozione di tecnologie Industry 4.0

Grisignano di Zocco (VI) – L’anno del Covid non ha fermato la crescita di Considi. La società vicentina di consulenza direzionale e manageriale si conferma leader in Italia nel campo dei servizi legati alla Lean Organization, continuando a supportare le aziende nel loro percorso verso l’efficacia e l’efficienza dei processi industriali anche nei mesi più difficili della pandemia. Molte realtà, infatti, hanno sfruttato il rallentamento imposto dall’emergenza per snellire i propri processi e ottimizzare la catena del valore affidandosi a Considi, che ha chiuso il 2020 in crescita del 5% e nel primo semestre del 2021 segna un ulteriore balzo in avanti di oltre il 30% sul fatturato ‘20 spingendo anche sull’ingresso di personale, in particolare laureati STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

L’azienda di Grisignano di Zocco negli ultimi anni ha ampliato la sua rete di partnership creando di fatto un Gruppo di sette aziende che conta quasi cento professionisti e raggiunge un fatturato vicino ai 10 milioni di euro. Il Gruppo Considi può affiancare le imprese mettendo insieme competenze che spaziano dalla supply chain alle operations, dalla digital transformation alle risorse umane, passando per la strategia fino all’amministrazione, finanza e controllo. L’ultima di queste operazioni ha portato all’ingresso in Prorob, start-up di giovani ricercatori padovani che, dopo un’esperienza all’estero, sono rientrati in Italia per avviare e far crescere con Considi la propria attività legata a soluzioni e sistemi meccatronici e di automazione in ottica Industria 4.0. Con importanti esperienze nei settori industriali moda, alimentare, legno e arredo, automotive, metalmeccanico, idrotermosanitario e meccatronico in generale, Considi oggi può mettere a disposizione le giuste professionalità per affrontare il post pandemia e le sfide della quarta rivoluzione industriale.

«Il 2020 lo ricorderemo tutti come un anno drammatico, che ha inciso profondamente sul nostro modo di vivere e sulle nostre certezze più elementari. Nonostante le difficoltà, abbiamo osservato una forte progettualità e volontà di miglioramento da parte delle nostre aziende» dichiara Fabio Cappellozza, Presidente Considi. «Per resistere ai cambiamenti del nostro presente, infatti, hanno compreso l’importanza di una gestione semplice, stabile, pragmatica e intelligente dei processi. Lean, Agile e Digital: queste le tre direttrici su cui aiutiamo le aziende a costruire un nuovo paradigma industriale più resiliente e flessibile sostenuto dall’aumento delle competenze a tutti i livelli organizzativi».

«Dare il nostro contributo alle imprese in un periodo così complesso è una grande soddisfazione oltre che un dovere» aggiunge Gianni Dal Pozzo, Amministratore delegato Considi. «Ci sono aziende che hanno subìto la pandemia e hanno bisogno di rendere più efficienti organizzazione e processi, ci sono aziende che hanno avuto un vantaggio e necessitano di crescere in modo organico e strutturato, ci sono aziende che hanno deciso di riportare in Italia produzioni e servizi che gestivano in Paesi a basso costo, ci sono aziende che vogliono cogliere l’occasione per introdurre nuove tecnologie e nuovi strumenti. Lavoriamo in un territorio fantastico per capacità, volontà e dinamismo: se mettiamo a fattor comune tutte le competenze e ci rimbocchiamo le maniche possiamo davvero renderlo un esempio per gli altri».

FOCUS ON: CONSIDI

Considi, con sede a Grisignano di Zocco (VI), Milano e Brescia, sul mercato dal 1980, è una delle principali società Italiane di consulenza nel settore dell’Operation & Innovation Management, specializzata nei servizi legati al Toyota Production System e alla Lean Organization. Considi aiuta le Imprese in Italia e all’estero ad incrementare la competitività applicando i principi del Sistema Toyota/LEAN verso una crescista sostenibile anche grazie alle opportunità tecnologiche di Industria 4.0. Considi è Partner esclusivo per l’Italia di Toyota Academy e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation (TEC) e più recentemente ha contribuito ad attivare Smart Operating Model Lab (SOM Lab) – un Think Tank del Lean Center di CUOA Business School – che ha la missione di accrescere e diffondere la cultura e le competenze legate agli Smart Operating Models – ossia i modelli operativi di produzione e distribuzione che fondono l’Operational Excellence, le nuove tecnologie digitali e i sistemi agili di gestione dell’innovazione – attraverso la promozione di ricerche scientifiche in imprese manifatturiere e di servizi.