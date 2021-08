Calcio Schio: Michele Marchioron è giallorosso. Il difensore classe ’96 arriva al Calcio Schio.

Michele Marchioron è un nuovo giocatore del Calcio Schio. Il difensore classe ’96 vestirà la maglia Giallorossa per la stagione 21-22.

Dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Bassano, ha giocato in serie D con i colori dell’Union Clodiense Chioggia-Sottomarina. Seguono poi Summania, Camisano, Longare, Bassano e Caldogno.

«Sono molto contento e orgoglioso di vestire questa maglia importante e non vedo l’ora di iniziare. Innanzitutto, ci tengo a ringraziare il Direttore Ennio Dalla Fina: mi ha cercato più volte negli ultimi 12 mesi e mi ha voluto fortemente. Farò in modo di ripagare la sua fiducia facendo parlare il campo. Ho scelto Schio perché è una piazza importante dove si respira calcio vero in un grande stadio e penso che l’Eccellenza sia una bella sfida stimolante che mi sono guadagnato lavorando duramente negli ultimi anni. Mi farò trovare pronto! Conosco alcuni compagni come Primucci, Rossi e Talin, con cui ho già giocato, e sono felice di ritrovarli. Sono qui per dare una mano alla squadra e al Mister a raggiungere i nostri obiettivi e cercherò di portare fin da subito la mia mentalità!».