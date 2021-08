Calcio Schio: Ivan Bogdanic rientra a Schio

Il portiere classe 2001 torna a difendere la porta giallorossa.

Ivan Bogdanic torna in via Mantova e per la stagione 21-22 sarà ancora un giocatore del Calcio Schio. Con questi colori l’estremo difensore aveva vissuto la storica stagione della conquista dell’Eccellenza, mostrando le sue qualità e ricevendo così la chiamata per la serie D. Nella stagione appena conclusa, infatti, ha militato nel girone C della massima serie dilettantistica con la maglia del Cartigliano.

Ora è pronto a difendere ancora la porta giallorossa.

«Sono contento di essere tornato a Schio dopo aver fatto una stagione in serie D. Penso di essere cresciuto molto grazie a quest’anno e difenderò la porta giallorossa in qualsiasi momento. Non vedo l’ora di iniziare!».