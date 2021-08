Calcio Schio: Gabriele Dalla Via continua in giallorosso

Calcio Schio: Gabriele Dalla Via continua in giallorosso.

Il centrocampista resta al Calcio Schio.

Gabriele Dalla Via resta a Schio. Arriva la conferma del centrocampista classe 2003, nella rosa di Mister Giarraffa per la stagione 21-22 in partenza. Giocatore della Juniores giallorossa, Dalla Via ha trovato il debutto in Prima Squadra nella stagione 20-21, durante il mini Campionato d’Eccellenza disputato alla ripresa dei giochi dopo lo stop a causa del Covid.

Ora è pronto a continuare la sua avventura tra i big.

«Sono contento di fare parte di questo gruppo dopo la breve esperienza dell’anno scorso in questa categoria. Essendo molto giovane ho tante cose da imparare e per me è una grossa opportunità di crescita, non solo a livello calcistico. Ho voglia di mettermi in gioco e di impegnarmi al massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Speriamo che la situazione torni alla normalità e che si possa giocare e divertirsi come prima».