Bassano del Grappa: parcheggi agevolati per studenti universitari

Bassano del Grappa: avviso per l’assegnazione di parcheggi agevolati per studenti universitari.

L’Amministrazione comunale, ha ritenuto di concedere anche per l’anno accademico 2021/2022 l’agevolazione prevista per l’utilizzo da parte degli studenti universitari del parcheggio “Le Piazze”, in possesso di abbonamento ferroviario o bus, fino ad un massimo di 60 posti, così suddivisi: 30 posti siano riservati agli studenti residenti a Bassano del Grappa; 30 posti siano riservati agli studenti di altri Comuni.

“É una opportunità che offriamo agli studenti di Bassano e dei Comuni del territorio – sottolinea l’assessore Mariano Scotton – che in questo modo possono raggiungere le città dove studiano lasciando l’auto in un parcheggio comodo alla stazione. Allo stesso tempo liberiamo posti auto per tutte le persone che prendono il treno parcheggiando nelle aree limitrofe alla stazione”.

L’ abbonamento mensile avrà un costo di 10.00 euro per tutti e sarà valido dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle 22.00, dal 1 Ottobre 2021 al 30 Giugno 2022.

La domanda sarà tenuta valida in riferimento alla durata dell’abbonamento del treno: entro il 28 del mese precedente, ad ogni rinnovo, è d’obbligo presentare copia dell’abbonamento ferroviario per ottenere l’abbonamento del parcheggio per il periodo corrispondente.

La domanda di partecipazione va redatta su apposito modulo disponibile presso l’ufficio Informagiovani e Città di Bassano del Grappa (Piazza Guadagnin, 13), scaricabile dai siti internet del Comune di Bassano del Grappa (www.bassanogiovane.eu – www.comune.bassano.vi.it).

La domanda potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica del Comune (protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it) o consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa sito in Via Matteotti 39 – Piano Terra (orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:15), – entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20 settembre 2021.