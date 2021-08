Arzignano Valchiampo: arriva il rinnovo di Alessandro Pasqualino. Il difensore continuerà in maglia numero 2.

Alessandro Pasqualino confermato nella Prima Squadra Gialloceleste: il giocatore per la stagione 21-22 sarà ancora un uomo della rosa di Mister Bianchini. Difensore classe 2002, Pasqualino dallo scorso anno indossa la maglia dell’Arzignano Valchiampo.

«Sono molto contento di continuare a lottare per questa maglia e per questa città. La voglia di lottare e vincere è tanta, però quello che abbiamo fatto di buono lo scorso anno ormai è passato. Bisogna pensare alla stagione che arriva e ovviamente iniziare diversamente dallo scorso anno. È normale che partiamo per vincere il campionato. Non è facile come sappiamo, ma noi ce la mettiamo tutta».

Il comunicato stampa e l’intervista su: ARRIVA IL RINNOVO DI ALESSANDRO PASQUALINO. IL DIFENSORE CONTINUERÀ IN MAGLIA NUMERO 2. – Arzignano Valchiampo