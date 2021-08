Academy Confartigianato Vicenza edizione 2021-2022

Sviluppare competenze, promuovere talenti.

L’articolata proposta dell’Academy Confartigianato Vicenza edizione 2021-2022: Percorsi per studenti, docenti e imprenditori

Tornano i percorsi formativi dell’Academy di Confartigianato Vicenza. Contenitore formativo permanente, dedicato a studenti e docenti di ogni livello scolare, l’Academy per l’edizione 2021/2022 propone percorsi che si allineano con lo scenario socio economico contemporaneo permettendo di acquisire alcune competenze di base attraverso il metodo learning by doing. Dalla sostenibilità al clima, dal digitale ai laboratori artistici e creativi, le proposte per gli studenti sono molte e stimolanti. Non mancheranno percorsi dedicati ai docenti (sui temi delle nuove tecnologie, della finanza e degli aspetti del loro ruolo educativi) e agli imprenditori (per il passaggio generazionale e l’avvio di una start up). I dettagli dell’articolata proposta dell’Academy saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma per:

GIOVEDI’ 26 AGOSTO, ore 11.00 sede Confartigianato Vicenza – via Fermi 134, Vicenza

Interverranno: Nerio Dalla Vecchia, vicepresidente di Confartigianato Imprese Vicenza; Carlo Alberto Formaggio, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza; Omar Venuda di Fiber srl; e Giancarlo Busato dell’omonima stamperia d’arte.