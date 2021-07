Valli del Pasubio: ciclista cade con la mountain bike

Valli del Pasubio: alle 15 circa la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per una ciclista caduta con la mountain bike sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, non distante da Passo Xomo. La donna, che stava rientrando da un giro con il marito al Rifugio Papa e, proveniente da Ponte Verde, si trovava a un centinaio di metri dal bivio, aveva sbattuto lievemente la testa e una mano. Una squadra del Soccorso alpino di Schio ha raggiunto l’infortunata, 59 anni, di Milano, e le ha prestato assistenza fino all’arrivo dell’ambulanza, che la ha poi caricata a bordo per accompagnarla all’ospedale di Santorso.