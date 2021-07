Vallarsa (TN): escursionista ruzzola sul ghiaione

Vallarsa (TN): attorno alle 15.30 la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per un escursionista scivolato dal sentiero numero 195 delle Creste del Fumante, all’altezza del Giaron della Scala. L’uomo, che si trovava con due amici, era ruzzolato per alcune decine di metri lungo il ghiaione, riportando contusioni ed escoriazioni al volto. In accordo con la Centrale di Trento, sono stati inviati l’elicottero di Verona emergenza e una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno. L’infortunato è stato recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso, per essere poi trasportato all’ospedale di Vicenza. I due compagni sono rientrati con i soccorritori al Rifugio Campogrosso.